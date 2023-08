Négy táboron vannak túl a Dinnyési Parasztudvarban, amióta „kitört” a szünidő és a gyerekek szülei hasznos időtöltés után néztek. Többen közülük úgy gondolták, jó döntés, ha a lányok és a fiúk hagyományos paraszti környezetben, őshonos állatok között töltik az erre szánt néhány napot. A hangsúlyt az állatok gondozására helyezték, ám természetesen lehetett lovagolni, kézműveskedni, ha az időjárás engedte, a medencét is megtöltötték vízzel. Olyan újdonságokat is kitaláltak, amilyen például a lószépségverseny volt, az utolsó napot pedig minden turnusban a szülőkkel közös bográcsozás zárta.

A parasztudvar talán legkedvesebb és legnépszerűbb lakója Berta, a szamár

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

– Úgy szerveztük a nyári programot, hogy egy hét intenzív táborozás után hét nap pihenés következett állatnak és embernek egyaránt – mondta a gazda, Király Attila, aki több mint húsz éve üzemelteti Dinnyésen a lovardát, és három éve fejlesztette tovább tanyáját őshonos állatokat, régi szerszámokat bemutató parasztudvarrá. – Jelenleg tizenöt ló és egy szamár lakik nálunk a gyerekek legnagyobb örömére, de egyebek mellett libák, csirkék, kecskék, disznók, nyulak, tehenek és bocik is megtalálhatóak nálunk. Jelenleg építünk a lovak számára egy beállót, azaz nem mondtunk le a további fejlesztésekről, keressük ehhez a lehetőségeket. A legkisebb látogatók imádnak beülni mellém a traktor fülkéjébe, amíg megteszünk egy-egy kört a területen, amelynek egy része egyébként víz alatt van. De sebaj, hiszen biztosan azért kedvelnek bennünket a gémek, kacsák, nemrégiben hattyúból is tizenkettőt számoltam össze.

Miután a gyerekek szorgalmasan dolgoztak azért, hogy tiszta legyen a ló szőre, a hátára is ülhetnek a póninak

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Király Attila azt mondja, rengeteg munkával jár a parasztudvar fenntartása, ugyanis az állatokat nem lehet magukra hagyni, ezért ismeretlen fogalom náluk a nyári szabadság. De részben kárpótolja őket a tudat, hogy elképzeléseiket ha sok nehézség árán is, de siker koronázta, amit mosolygó, szinte sugárzó gyermekarcok és elégedett szülők, visszatérő vendégek igazolnak feléjük vissza. A csoportok mellett sok család is választja tóparti időtöltésnek a látogatást a már jórészt feledésbe merült falusi múltba, számos külföldi és hazaköltöző magyar is eljött már hozzájuk, vagy olyan, aki idegenben dolgozik, de itthon tölti a szabadságát.