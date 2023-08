– Tyson megérkezése előtti nap éjjel alig aludtam, nagyon izgultam, hogy mi lesz , hiszen ez egy teljesen más szituáció, mint amikor két pici kenguru idekerült. Itt most két ivarérett felnőtt "vadállatról" volt szó. Több mint 10 éve tartok állatokat némi tapasztalat van az összeszoktatásban, de kengurukkal nem volt még dolgom, így nem maradt más, mint azokra a tapasztalatokra hagyatkozni, amit a háziállatoknál szereztem – kezdte beszélgetésünket, majd a részletekre is kitért:

– A taktika az volt, hogy rögtön összeengedjük őket, éreztem, tudtam, hogy Jill (nőstény) részéről nem lesz baj, hiszen két hete szomorkodott... Így aztán kiengedtük Tysont és vártuk, hogy mi fog történni. Benn maradtunk a kifutóban, hogy a legapróbb incidens esetén azonnal közbe lepjünk, de szerencsére erre nem került sor. Egy ideig nem is közeledtek egymáshoz. Tysonon látszott, hogy szinte minden érdekli (pónik, csacsi, kecskék), de Jill nem. Körbejárt mindent megszagolt, eközben Jill egyre közelebb ment hozzá és kerregett neki "hívta" . Tyson vette a lapot, s közeledett. Mikor már elég közel került érezhető volt a feszültség bennünk, hogy na, akkor most mi lesz.... felkészültünk, hogy bunyó is lehet... És akkor megtörtént, amire a legcsodálatosabb álmunkban gondoltunk: elcsattant az első puszi! Megkönnyebbültem! Jill teljesen kicserélődött. Felpörgött, kivirult, ugrándozott, incselkedett Tysonnal. A nap folyamán többször összepusziszkodtak. Megnyugodtunk, a két hete tartó rémálom véget ért.

A kedves pillanatot a farm tulajdonosa videón is megörökítette és el is küldte a FEOL-nak hozzátéve, hogy a látogatók még egyelőre nem láthatják az ifjú szerelmeseket, idő kell a kapcsolatuk elmélyüléséhez. Amint ez megtörténik nyílt napot tart és bárki láthatja őket. Végül ismét megköszönte mindenki segítségét, aki valamilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy Jill újra kinyílik, újra él!