A programok ezúttal is sokszínűek voltak, nagy lánchinta folyamatosan forgott, az alcsútdobozi tűzoltók a habpartin „fürdették” a gyerekeket, kézművesek kis kirakodóvására is helyet kapott a fák alatt. A színpadon folyamatosan szólt a zene, először a gyerekeknek kedveztek a fellépők, majd a többi korosztály is megtalálta a neki szóló műsorszámot. A hastáncos hölgyek, köztük hatéves kis tündérlányok nagy sikert arattak. Kilenc csapat vette át az önkormányzati támogatású rendezvény részeként a népszerű főzőversenyre a sertéshúst a sütésre-főzésre. Rotyogtak a bográcsok, a kihelyezett asztaloknál kvaterkáztak a családok, barátok, ismerősök, ez a nap erre különösen alkalmas mindig. Az ételek elkészültek, s a zsűri gyorsan kóstolt, hogy eredményt hirdethessenek, majd elfogyaszthassák az összes „versenyszámot”. Szokás szerint Mészáros László polgármester, Szabó Péter alpolgármester és Sisa András jegyző voltak tagjai a bírálóbizottságnak, Antal Csilla és Kenéz Krisztián szakértők közreműködésével. Ha egy étel lett volna csupán, s ezek közül bármelyik, akkor is kiváló lett volna, szögezte le a polgármester, de verseny lévén, dönteni kellett. Az óriási vándorfakanalat és az első helyet a Csülök betyárok nevezetű baráti kör nyerte el, Fodor Ádám vezetésével. A húsgombóc betyár módra fantázianevet kapott étek roppant gusztusosan festett a kondérban: kicsiny darálthúsos gombócok főttek finom gombás-tejfölös mártásban, melléje zalai dödöllét kínáltak házi kovászolt kenyérrel. A második a Csúti csibésztanya főzőcsapata lett, Cserkuti János vezetésével, a harmadik helyen a Barátok végeztek, Kiss Zoltán és Koch Attila irányításával. A férfiak szenvedélyből főznek, ez megállapítható az ilyen események alkalmával.

A győztes étel dísz tálalásban

Fotó: Szecsődi Péter

Hagyományosan a Csúti vigasságok falunapon adják át a Legszebb konyhakerteknek járó elismeréseket, az első két helyezettet nevezi be az önkormányzat az országos versenyre. Idén Béndek Lászlóék ötven négyzetméteres minikertje jutott tovább, Szilágyi Jánosné „normál” kertjének szépségeivel szerepel a nagy döntőben. A Felcsút virágos portája táblát is többen vehették át, az első három helyezett ezúttal Kelemen Mihályné, Bárányos Gábor és Zábó Lászlóné lettek. Az esti diszkón sokan maradtak a kúria parkjában, a langyos éjszakában, az augusztusi hullócsillagok alatt. Vasárnap reggel a búcsú szentmiséjére hívta a harang a felcsúti katolikusokat és mindenkit, aki ilyes lelki ünnepre is vágyott a vigasságok mellett.