A kétnapos palotavárosi verseny első nyolc helyezettje jutott tovább az országos döntőbe, amely majd Kiskunhalason lesz. A legjobbak között három Fejér vármegyei sporthorgász: a második helyezett székesfehérvári Sebők Sándor, a harmadikként végzett móri Monostori György és az ötödik fehérvári Szarka Sándor.

– Ebben a kategóriában két évvel ezelőtt itt Székesfehérváron hirdettünk először kihívást az egész országban. Ezek a száz kilogramm körüli eredmények erős szélben, változékony időjárásban kiemelkedőnek számítanak, így szerintem rövidesen világversenyt is szerveznek majd ilyen feltételekkel – mondta a FEOL-nak Urfi Tamás, a HOFESZ ügyvezetője. Aki nem csak a palotavárosi eseménnyel elégedett, horgászvezető szakemberként megnyugtatónak nevezte az elmúlt időszak csapadékos időjárását is. – Az év első felében nem mertünk gondolni arra, hogy ennyi eső jut majd idén nyáron a tavainknak, például a korábban kritikus helyzetben lévő Pátkai-víztározónak. De a kezelésünkben lévő többi vízterület állapota is kedvezően alakult, hozzájuk képest furcsa, hogy a Velencei-tó rövid idő alatt mennyit képes elveszíteni vízkészletéből a meleg napokon. Ez szerintem további vizsgáltokat igényel majd.

Urfi Tamás beszámolt arról is, hogy a HOFESZ kezelésében lévő vizeken – például a Fehérvárcsurgói-víztározón, Sárszentmihályon vagy a Nándor-csatornánál – rövidesen további haltelepítéseket terveznek végrehajtani.