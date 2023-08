Anélkül, hogy idő előtt a poént lelőnénk a tárlattal kapcsolatban, íme néhány adalék hozzá a kiállítóhoz. Vannak dolgok a világon, melyeknek az értéke az idő elteltével folyamatosan nő. Ezeknek az értékeknek az egyik alappillérét a könyvek jelentik, hiszen ki ne olvasott volna szívesen egy magával ragadó történetet gyermekként? Így volt ezzel a kiállító is Stockinger József fehérvári közéleti ember, nyomdász is, aki a könyvek szeretetét édesanyjának köszönhette. Ex libris-­gyűjteményét már a város több pontját is megtekinthették az érdeklődők az elmúlt esztendőkben, ezúttal pedig a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolna utcai Tagkönyvtárába költözött.

Ottjártunkkor már az intézmény be volt rendezve, Stockinger József a rá jellemző módon precízen tette a helyükre a könyvtár munkatársaival együtt a féltve őrzött relikviákat. Mint megtudtuk, a különleges tárlat feldolgozza a szőlőtermesztést, a szüretet, valamint a hazai borkultúrát, ezzel pedig igazi őszi hangulatot varázsol a bibliotékában.

Fotó: Kecskés Zoltán

Kalincsákné Molnár Zsuzsanna tagkönyvtárvezető felidézte azokat a pillanatokat, amikor Sockinger József Ex Libris gyűjtő és Arató Antal a Vörösmarty Mihály Könyvtár címzetes igazgatójával első közös kiállítása megnyílt a Tolnai u. Tagkönyvtárban 2019-ben. Az olvasók örültek, hogy betekintést kaptak az Ex Libris világába, sokan érdeklődtek a tárlat iránt.

Fotó: Kecskés Zoltán

– Bízunk abban, hogy a jelenlegi különleges kiállítást, mely szeptember 1-30-ig látható a könyvtár nyitvatartási idejében, sok olvasó megcsodálhatja. A tárlathoz olyan szakkönyveket tettünk, mely bemutatja az Ex Libris és a zamatos bor világát. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk – zárta gondolatait Kalincsákné Molnár Zsuzsanna.