Velencén, a vasútállomás közelében található egy nagyon különös hangzású hely. Mindenkinek az az első kérdése, vajon mit jelenthet a „Groenk deli” kifejezés? A közelében pedig érezni a faszén illatát, s ma már azt is tudjuk, hogy valószínűleg az ország egyik legjobb hamburgerezőjével van dolgunk. Az idei Innovation & Excellence Awards 2023 programban az Év Hamburger Étterme kategóriában arattak győzelmet. A gasztro-bisztro mögött pedig két elkötelezett ember, Juhász Emese és párja, Turi Balázs ál.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- A Groenk szó nem jelent semmit, a szót Balázs találta ki, mert szerinte jól hangzik, de ha lenne egy hajónk, biztosan így neveznénk el. “K” nélkül egyébként zöldet jelent hollandul – meséli Emese. Történetük három és fél éve, 2020 márciusában a Covid kirobbanásával kezdődött. - A koronavírus miatt éttermeket és irodaházakat kiszolgáló zöldség és gyümölcs nagykereskedésünket kellett egy hét alatt magánszemélyek kiszolgálására átállítani, ezért gyorsan összeraktunk egy webshopot és belevágtunk: Budapesten és az agglomerációban szállítottunk ki. Az elején csak zöldséget és gyümölcsöt, majd folyamatosan egyéb finomságokat, delikát termékeket is felraktunk online polcainkra. Azt látni lehetett már 2020 őszén, hogy ha lezárás van, akkor mindenki online rendel, de mihelyst újranyitottak a boltok, szinte egyetlen programként mindenki oda járt vásárolni.

Alternatív megoldást kellett hát kitalálniuk és arra gondoltak, hogy mivel a Velencei-tónál éltek, nyitnak egy olyan helyet, ami egyszerre delikát üzlet és egy kis bisztró is. A delikát irány egyértelmű volt a kiszállítás miatt – szögezte le Emese -, a bisztró pedig onnan jött, hogy a férjének és neki is nagy tapasztalatuk van gasztronómiában, vendéglátásban. A nyitás óta sokat fejlődtek, alakultak.

- Amikor megkérdeztem vendégeinket, hogy mondják el ők, kik vagyunk, a válaszok jelentős része az volt, hogy törzshely, központ, közösségi tér egy jó bisztró konyhával és fantasztikus burgerekkel. Ennél több nem is kell szerintem.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Igazán egyedi a hangulat és látszik, hogy profi, lelkes csapat vezeti. Így mesélnek magukról:

- Balázs gyerekkorától szívta magába a vendéglátást, az édesapjának egy nagyon menő étterme volt a ’80-as és ’90-es években Budapesten, ott dolgozott ő is és már gyerekként „megfertőzte” őt a gasztronómia és a jó ételek. Hihetetlenül jól főz, érzésből. Aztán vendéglátóipari főiskolát végzett, de az élet elsodorta más területre. Viszont most helyére került ő is, nagyon szereti amit csinál, ez a szenvedélye. Nálunk otthon egyébként is párhuzamosan ment a Paprika Tv és Youtube-on a chéf videok… - mondja férjéről Emese, majd magáról is elárul sok mindent: - Teljesen véletlen, hogy én is gasztronómiai területen dolgozom már 10 éve, az egyik legnagyobb éttermi csoport marketingjét vezetem és közel 20 étteremnyitáson dolgoztam munkám során. Bár én 3 évvel ezelőttig megrögzötten vallottam, hogy soha nem nyitok magamnak éttermet – az élet közbeszólt és mégis nyitottam. Soha ne mondd, hogy soha!

Konyhájuk, étlapjuk alapja a faszenes grill sütőre épül, mely Magyarországon nagyon kevés helyen található meg. Mint megtudtam, rengeteg előnye van a faszenes grillnek:

-A faszénen sült étel füstös, gazdag ízt kap, amelyet a gázgrillezéssel vagy más főzési módszerekkel nem lehet megismételni. Ezenkívül a faszenes grillek magasabb, néha 500 fokos hőmérsékletet érnek el, ez ideális a húsok és zöldségek megpirítására és a ropogós, elszenesedett külső elérésére. A faszenes grillek egyébként sokféle főzési módszerhez használhatók, beleértve a közvetlen grillezést, a közvetett grillezést, a füstölést és még a sütést is. Gondoltad volna, hogy mi a hamburger bucit, a csirkepaprikást, a töltött paprikát, sőt a gnocchit is ebben készítjük? Balázs addig-addig kísérletezett, amíg rá nem jött, hogyan lehet a sütőben elkészíteni olyan ételeket, melyek egyébként nem ott készülnének.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Ám a faszenes grillek környezetbarátabbak is, mint a gázgrillek, mivel kevesebb szén-dioxid-kibocsátást okoznak, és megújuló tüzelőanyagforrást használnak. A hamburgerek azonban csak részben ettől nyerték el az elismerést.

- Minőségi alapanyagokat használunk. Marhaburgereink 6 hétig érlelt charolais marhahúsból készült húspogácsával és frissen a grillben kisült házi bucival készülnek. Alapból medium rare-re sütjük, mert szerintünk így tökéletes. Van akinek még így is nyers, őket meg szoktuk nyugtatni, hogy ez a hús már nagyon régen nem véres, hiszen legalább 6 hete érlelődik. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy nem szabad túlsütni az ilyen minőségű húst. És természetesen a többi alapanyag is gondosan kiválasztott beszállítóktól érkezik - mondja, és mesél a sajtról, szószról, mustárról, ketchupról is. Persze ha már burger, akkor van sokféle a vegától a mangalicáig sok minden. Az elismerésről pedig így mesél Emese:

- Egy angliai szervezet minden évben több kategóriában díjazza az innovatív vállalkozásokat, kezdeményezéseket, idén mindenket választottak meg az Év Burger Éttermének. Az Innovation & Excellence Awards 2023 program keretében lettünk jelölve Az Év Hamburger Étterme kategóriában. Egyébként nem mi küldtük be a nevezést, nem is tudtunk róla egészen addig, amíg nem értesítettek minket, hogy listára kerültünk az előválogatóban. Az összes előválogatottról szóló információ áttekintése után választottak ki minket győztesnek. A folyamat során több mint 90 ezer vállalkozást és vállalati szakembert, magazinok munkatársait és előfizetőiket hívták meg, hogy nevezzenek cégeket és magánszemélyeket olyan tényezők alapján, mint a szolgáltatás minősége, innováció, tapasztalat, fenntarthatóság és egyéb területek. Ezen felül kutatócsapatuk olyan cégeket jelölt, amelyek szerintük is elismerésre méltóak.Azt gondolom, hogy Magyarországon már számontartanak minket, mint az egyik legjobb burger bisztró, több burger toplistában is szereplünk. De álmomban sem mertem volna remélni, hogy nemzetközileg is felfigyelnek majd ránk! A díj számunkra azt bizonyítja, hogy a kitartó, kemény munka meghozza gyümölcsét.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Különleges gasztroterveik is vannak még Velencén.

- Ahogy már két éve folyamatosan, ősztől kora nyárig újra gasztro és kulturális programokat szervezünk. Eddig közel 100 rendezvényünk volt, szinte minden héten. A tematikus vacsoráktól mint például a sushi vagy indiai vacsora, a workshopokon át mint a pizzakészítő vagy sushikészítő workhop, a rendszeres havi bor- vagy sörklubokig nagyon széles spektrumon szerezünk közösségépítő rendezvényeket. Irodalmi estjeinkre olyan országosan ismert írókat hívtunk meg, mint Grecsó Krisztián, Dragomán György, Szabó T. Anna vagy Krusovszky Dénes. Ezenkívül áprilisban elindítottuk a VÉKA Kézműves Vásárt is Velencén, melyet minden hónap első vasárnapján a Groenk Deli melletti partkban szervezünk meg. A rendezvények egy nyári szünet után szeptembertől újraindulnak.