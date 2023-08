Vibráló tulipánok és nárciszok, pattanó gyümölcsfa rügyek közt fogad kertjében Berkes Györgyné. Átsétálunk a ma is általa gondozott, precíz rendben tartott, otthonos udvarán, hogy aztán hasonlóan csinos és remekbe szabott hímzésekkel, gobelinekkel, horgolásokkal díszített, családi fotókkal teli házába vezessen. Minden szobában más-más tájegységek hímzései jelennek meg a párnákon, keretekben, asztalterítőkön, mutatva gazdájuk sok évtizede tartó kreatív, gondos és szorgos keze munkáját. Erzsi elegáns masnis blúzban, kardigánban, igazán nem hagyományosan „nénis”, inkább „Erzsébetes”, mégis ő kéri, szólítsuk Erzsi néninek. Ma is látni szép, csillogó szemében, vonásaiban azt a csodálatos és elhivatott fiatal nőt, akinek egész családja köszönheti az erős alapokat, biztonságot, amelyre építkezhetnek – ma is. A ’mese’, az élettörténet pedig, ami az övé, a mai fiatalok számára már elképzelhetetlen. Hogy például a hit, ami igazodási pont és támasz volt számára, tiltott és titkolni való volt. Hogy a rendszer ellen lépni, vallást gyakorolni, vagy legalábbis ragaszkodni a családi hagyományokhoz, akkor, a háború után micsoda erőfeszítést igényelt. Erzsi néni, mind a 87 évével, summázza a megélt boldogságokat és tragédiákat egyaránt.

- Tősgyökeres adonyi vagyok, 1936-ban születtem. Ebből adódik, hogy az idén, nemsokára betöltöm a 87-ik életévemet. Nagyon közel van már a 90 – mosolyog. - Itt élek azóta is, római katolikus családba születtem, s ez a tény egész életemen végigvonul. Az egész családom vallásos volt ugyanis. Adonyban a kedves nővérek óvodájába jártam, s hát bizony már ott is sokat szerepeltem. Valahogy megtaláltam magam ott és az iskolában is. A háború előtti s utáni években zárdaiskola működött, édesanyám engem oda íratott be. Igen ám, de ’45-46-ban, amikor feloszlatták a rendeket, csak egyféle általános iskolába mehettem, az államiba. Így kerültem felső tagozatban a sima iskolába.

A sorsforduló akkor jött el, amikor dönteni kellett, merre menjen tovább. Fel is vettek a Teleki Blanka Gimnáziumba Székesfehérvárra, sőt, még kollégiumi elhelyezést is kapott.

- De addigra drága jó anyám megözvegyedett, merthogy édesapám 9 éves koromban meghalt tüdőrákban. Édesanyám nevelt tehát, soha nem ment újra férjhez, nekem szentelte az életét. Muszáj ezért kimondani, hogy talán nekem volt a világon a legjobb édesanyám! Nekem élte az életét! S amikor arról volt szó, hogy bentlakásos iskolába kerülök, anyám tördelte a kezeit, hogy mit csináljon, elengedjen-e, s mi lesz, ha megint kitör a háború?! Ő itt Adonyban, a leány pedig Székesfehérváron… - tárta szét karját jobbra is, balra is Erzsi néni. Sok édesanya érezhetett ilyen félelmet a nehéz, háborús idők után, ha útra kellett bocsátania gyermekét. - Édesanyám kétségbeesett kapaszkodása, hogy nem akart elengedni, visszatartott engem. Nem mentem. Ez azt jelenti, hogy 14 évesen, ’50-51-ben nem tanultam tovább. Volt itt egy malom, oda mentem dolgozni, bemérő mázsálónak. Persze ez nem lehetett a végleges életcélom, ez csak idénymunka volt, aratás után. Az akkori postásunk, Jancsi bácsi beprotezsáld engem az állami biztosítóhoz.

Ekkor már udvarlója is volt Erzsikének.

- Velünk szemben lakott egy Ilon nevű, nálam pár évvel idősebb lány, aki a rendőrségen dolgozott. A későbbi férjem pedig szintén ott volt rendőrtiszt. Ez a lány mondta neki, hogy van itt egy aranyos kislány, próbálja meg – emlékezik fiatal leány életére Erzsi néni. S hát az udvarlást siker koronázta, Erzsikének 18 évesen megkérte kezét a rendőrtiszt. De jött a bökkenő: mint vallásos családból jövőnek, a templomi esküvő fontos volt Erzsike számára. De férjének is, aki szintén vallásos családból jött, Somogyból.

- ’53-ban esküdtünk meg, de magunk között, sutyorogva, beszéltünk a templomi esküvőről. Merthogy erről nyilvánosan nem lehetett még csak beszélni sem, kirúgták volna a rendőrségtől is, ha ez kiderül. Volt olyan, hogy kijöttek ellenőrizni minket karácsony este, s megfigyelték, hogy megyünk-e az éjféli misére. Ott állt a rendőrautó, amelynek az volt a feladata, hogy Berkes Györgyöt figyelje, mert tudták, hogy vallásos családból származó lánynak udvarol. Mindezek ellenére nekünk sikerült templomban megesküdnünk. Kaposvárra mentünk el, a férjem keresztanyja egy kisebb templomban elintézte az esketést, a polgári esküvő után pár évvel.

Eltelt három év, az 1956-os események a fiatal, 20 éves lányt áldott állapotban érték. Ami már önmagában is igen megterhelő, de magzattal a szíve alatt még inkább.

- Halva született a kislányunk, mert áldatlan állapotok voltak akkor. 7-8 hónapos terhesen cipőben feküdtünk le este, mert nem lehetett tudni, mikor lőnek be az ablakunkon, törik ránk az ajtót. Annak ellenére, hogy az adonyiak szerették a férjem, minket nem háborgatott senki. Mégis mindenre fel kellett készülni. Rá három évre terveztük ismét a családalapítást. Ekkor született, 1959-ben az egyetlen drága fiam. Nagyon boldog volt mindenki, édesanyám is, hiszen neki is csak én voltam az egyetlen gyermeke.

A kisfiú megkeresztelése is nehéz feladat elé állította szülőket, merthogy a vallás még ekkor is bűnnek számított a rendszer szolgái szemében. Már pár hónapos volt a baba, amikor a védőnőhöz igyekezve szállta meg a gondolat a fiatal édesanyát: - Itt az alkalom, most kell megkereszteltetni a fiamat! Így aztán tényleg senki nem tud róla, még édesanyám és a férjem sem!

Beállítottak a plébániára, ahol a papot éppen a malteros vödrök közt találta, javítás közben. – Otthagyta a malteros vödör, belebújt egy fehér karingbe, s megkeresztelte a fiamat. Hát ilyen keresztelő volt nálunk. Nem tudódott ki, így férjemnek nem esett bántódása.

