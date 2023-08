Igen… milyen sokszor mondjuk ki egy nap ezt az aprócska szót. Megetted a reggelit? Igen! Tudnál segíteni? Igen! Elolvastad már a könyvet, amiről a múltkor meséltél? Igen! Láttad azt az új filmet, amit most játszanak a moziban? Igen! De van egy pillanat, amikor ez az egy szó, az egész hátralévő életünket meghatározza! Mikor nem csak egyetlen kérdésre mondunk igent, hanem rengeteg örömre, bánatra, kihívásra, közös élményekre, a közös Életre! Megváltoztat mindent, még saját magunkat is. Szeretnél egy új életet? Igen! Tizenöt évvel ezelőtt ezen a napon, két számomra fontos ember mondott igent, az új életre. Azóta született két gyönyörű gyermekük és rengeteg mindent éltek át együtt, természetesen nehézségeket is. De harcolnak, ahogy azt egy párként kell. És szívből remélem, hogy még nagyon sokáig így is lesz.