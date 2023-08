Egy település, amit mindenki másért szeret. Van, akinek ékszerdoboz rejtett kincsekkel, míg valakinek egy otthon. Önnek mit jelent Daruszentmiklós?

– Talán mondhatom, hogy mind a kettő hasonlat igaz lehet. Közel tíz éve, amikor ide költöztem nem is gondoltam volna, hogy ennyit fog jelenti számomra ez a település. Munkámat a helyi könyvtárban kezdtem. Majd bekerültem az önkormányzathoz, ahol belecsöppentem a kulturális szakma rejtelmeibe. Rögtön tudtam, hogy ez lesz, amivel foglalkozni szeretnék nem másért, hiszen szeretek mindig új dolgokat kipróbálni, kreatív dolgokat elsajátítani és nem utolsó sorban szeretek az emberekkel közösen egy jól cél érdekében valami maradandót alkotni. Így elvégeztem a Közművelődési és Közösségkapcsolati Szakember képzést, ami után már biztosabb talajon állhattam a szakmát tekintve, de azt vallom, hogy a gyakorlat teszi igazán rutinossá az embert és ott tudjuk a legjobban magunkba szívni ennek a szakmának az igazi kincseit. De nem csak a szakma, hanem maga a falu is rejt ezekből a kincsekből. Gondolhatunk itt a faluparkra, amely a falu szívében bújik meg otthont adva számos rendezvénynek. Megtalálható itt egy játszótér, fedett színpad, piactér épület, műfüves sportpálya, vizesblokk és egy hely kialakítva sütögetés céljára. Ez az a hely, ami a legalkalmasabb bármilyen közösség összehozására megfelelő időjárás esetén.

Hogy került ide, és ha megkérdezhetem, miért pont itt telepedett le?

– Valamiért mindig is vonzott ez a település. Aztán úgy hozta az élet, hogy itt alakítottam párkapcsolatot, majd a gyermekvállalás is sorra került. Mindezekből adódóan itt vállaltam munkát. És visszakanyarodva az előző kérdésre, nyugodtan mondhatom, hogy otthont is jelent számomra. Ezt a szót hallgatva gondolhatunk a családra, de az itt élő lakosokat sem felejthetjük el, hiszen ők teszik Otthonná ezt a települést. Amióta itt élek sosem éreztem azt, hogy nem lennék daruszentmiklósi. A falu lakóinak vendégszeretete mindennél előrébb való. Egyszerűen jó itt élni.

Sziliné Czeiner Renáta a falu közösségéért dolgozik.

Fotó: Balogh Tamás

Mint említette, több éve dolgozik ebben a pozícióban az önkormányzatnál. Számos érzelmes pillanat és különböző színes események is lezajlottak bizonyára a kezei alatt. Melyik volt a személyes kedvence?

– Minden szakmának megvannak azok a pillanatai, amik gyönyörűek. Jó érzés megtalálni azt a hivatást, ami a sok nehézség mellett, rengeteg pozitív töltetet ad. Számos olyan rendezvény létrejött már, aminek részese lehettem. Személyes kedvencet azért nem tudnék mondani, hiszen mindnek megvan a maga szépsége. Mind más oldalról izgalmas, mind a szervezést, mind a lebonyolítást tekintve. Falunap, Idősek Napja, Gyereknap, húsvét, íjász verseny, szüretibál, falukarácsony a különböző iskolai, óvodai rendezvények mindre egytől egyik jó érzéssel gondolok vissza, hiszen a közösségért jöttek létre.

Sok helyen, főleg a főváros közelében a falunapok, a különböző kulturális rendezvények hanyatlásnak indultak. De én úgy tapasztalom, hogy Dél-Fejérben nincs így szerencsére. Önnek mi a véleménye erről, illetve milyen programokat szeretnek leginkább a helyiek?

– Az biztos, hogy nem könnyű olyan rendezvényt létrehozni, ami az idősebb és a fiatalabb korosztályt is egyaránt érdekel és leköt. De én is úgy gondolom, hogy ez a hanyatlás nem a negatív irányba tart. Mi közösségszervezők, talán beszélhetek a szakmában dolgozó kollégáim nevében is, azért választottuk ezt a hivatást, hogy ez ne is így legyen. A közösségért dolgozunk, mert igenis fontos, hogy a lakosok szabad idejét olyan rendezvényekkel színesítsük, ami maradandó élményt nyújt számukra is.

Hamarosan vége a nyárnak: várható még egy utolsó nagy durranás a településen?

– Nyáron, augusztus utolsó hétvégéjén minden évben Daruszentmiklós születésnapját ünnepelve zajlik a település legnagyobb rendezvénye a Falunap. Amit már hónapokkal előtte nagy szervezés előz meg. A rendezvény előtt természetesen minden korosztály igényét figyelembe vesszük. A délelőtti gyermekprogramok után a felnőttek is kikapcsolódhatnak, számos fellépő közül válogatva. A nap folyamán körhinták, ugrálóvár, kézműveskedés, arcfestés, hajfonás, agyagozás, foci és főzőverseny várja a kilátogató vendégeket. A napot pedig egy felejthetetlen retro disco zárja.