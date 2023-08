A nap egyik leglátványosabb és kétségkívül legizgalmasabb show-ja a kamionhúzó verseny volt, ahol a nézők betekinthetnek ennek a nem hétköznapi sportnak a világába. Már-már a fizika törvényeit meghazudtolva, hatalmas, több mint héttonnás járművet kellett elhúzniuk a résztvevőknek egy kijelölt szakaszon, ami egészen elképesztő erőkifejtést igényelt. Ahogy a videónkból is jól látszik, a versenyzők gyakorlatilag lépésről lépésre küzdöttek meg az elemekkel. Aki pedig a leggyorsabban célba ért, azé volt dicsőség. Talán mondanunk sem kell, hogy az erőfeszítéseket siker koronázta! A szép számú közönség lelkes tapssal buzdította és jutalmazta a produkciókat, mi pedig azóta is a leesett állunkat keressük.

De legalább ennyire csak ámultunk és bámultunk a Sárvíz Önkéntes tűzoltók bemutatóján is. A lánglovagok azt mutatták be - megfelelő védőintézkedések mellett -, hogy mi történik, ha az égő olaj tűzét vízzel akarjuk eloltani. A magas hőmérséklet miatt a lángokra öntött vízből pillanatok alatt gőz keletkezett és lángnyelvvel belobbant. Az összegyűlt falu apraja-nagyjával együtt megtanulhattuk, hogy a meggyulladt olaj eloltásának a leggyorsabb és legbiztosabb módja a letakarás. Az izzasztó pillanatok után kellemesen ellazulhattunk, felfrissülhettünk a habpartyban, majd jöhetett a jól megérdemelt ebéd, melynek ínycsiklandó illatai betöltötték a teret. Minden elismerés a kuktáké, akik már kora reggel óta a helyszínen voltak, szorgoskodtak a finom falatokért.

A Sárvíz Önkéntes tűzoltók bemutatója: Mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk az égő olajjal.

Fotó: Fehér Gábor

És ha már elismerések! Nincs táci falunak díjak átadása nélkül! Ezen az alkalom is sor került a “Virágos Táncért” díjak kiosztására, amit idén is három porta tulajdonosának ítéltek oda: Koncz János (Föveny sor 53.), Lőke Anna (Jókai u. 6/1.), Menyhárt Ferencné (Petőfi u. 62.). Aztán természetesen az időközben lezajlott labdarúgótorna legjobbjai (utánpótlás, felnőtt) is begyűjthették jól megérdemelt elismeréseiket. Megsüvegelendő, hogy a résztvevő csapatok igazán kitettek magukért a nagy melegben. Az utánpótlás tornát a táci csapat nyerte Lepsényt és Enyinget megelőzve, a legjobb mezőnyjátékosnak Tóth Dominikot, a legjobb kapusnak Vaszari Leventét választották, míg a gólkirályi címet Jenei Norbert érdemelte ki. A felnőttek versenyében a focikupát a „Szundi" gárdája hódította el, a táci felnőtteket és Jambalaya csapatát maga mögé utasítva. A legjobb játékos Hegedüs Patrik, a legjobb kapus Neizer Ádám, a gólkirály Vágner Tamás lett.

A felnőttek mellett a legkisebbek is összemérhették tudásukat sportpályán.

Fotó: Fehér Gábor

Az esti programokra kanyarodva – az egész naphoz hasonlóan – mindenki megtalálhatta a kedvére valót. A teljesség igénye nélkül színpadra lépett az Irigy Hónaljmirigy, az Alba Regia Táncegyesület Kókonya csoportja, Orosz György humorista, mulatós dalokkal érkezett a Dallamokon át Angyalai, majd a napot tűzijáték és utcabál koronázta meg Paksi Zolikával.