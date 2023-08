S mi sem bizonyítja jobban az immáron hagyományosnak számító esemény létjogosultságát, minthogy az évről évre egyre népszerűbb Sárosd Kapa-Kupa látogatóinak száma rendere meghaladja a település lakosságszámát.

A közönségre természetesen idén is számíthattak a versenyzők. A terület kedvező kialakítása miatt az árnyékot adó fákból nem volt hiány, így a rekkenő hőség ellenére a pálya széléről folyamatosan érkezett néhány biztató szó, s alább nem hagyó szurkolás, ami valódi adrenalinlöketet adott a versenyzőknek az olyan, nehezebbnek tűnő pillanatokban is, amikor kézi erővel próbálták kitolni gépüket a vizesárokból.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A jó hangulat alapját ezúttal is a Trabarna néven is ismert Lorán Barnabás humorista adta, s idén sem maradtak el a kísérőprogramok: kertigép kiállítás és vásár, gasztroudvar, kézműves utca, rendőrségi bemutató és megannyi gyerekprogram várta az érdeklődőket, s idén is útnak indultak a Kapa-Kupa kisvonatok, melyek vagonjait vidám színekben pompázó hordókból alakították ki.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A verseny egyik újítása volt, hogy a selejtezőfutamok után egy sprintfutam döntött a végső sorrendről és a díjazottakról. Az ötvenöt versenyzőből hatan jutottak a sprintfutamba, akik immáron egy feladatok nélküli pályán mérkőzhettek meg a dobogós helyekért. Itt már tényleg csak az idő számított.

– Vannak máshol is robikapa versenyek, de a sárosdi az egyetlen az országban, ami önálló rendezvény. Az elejétől kezdve tudtuk, hogy ha rálépünk arra az útvonalra, amit kigondoltunk, és azt tudjuk tartani, akkor sok versenyzőnk lesz, és sikeres lesz a rendezvény. Szerencsére bejöttek a számításaink – összegezte az elmúlt évek tapasztalatait Sztupa Balázs.