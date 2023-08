Ottjártunkkor az Országzászló téren éppen sokak nagy kedvence, Paár Julcsi énekesnő és zenekara adott gyerekkoncertet az óriásbábok társaságában, amelyben elmesélték Jancsi párkeresési történetét. A fülbemászó dallamok pedig bizony táncra is perdítették a megjelent gyereksereget. Aki akart pedig be is öltözhet korhű ruhába Városház téren. Volt itt minden és még lesz is a következő napokban, úgyhogy ne habozzanak! Útra fel!

Aki akart pedig be is öltözhet korhű ruhába Városház téren.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH