Ahogy azt Koleszár Sándortól, a központ szakmai koordinátorától megtudtuk, a szóban forgó gólyán sajnos ők sem tudtak segíteni. Mint kiderült, egy régi, elhalt csontsérülés miatt vesztette el a lábát és nagyon rossz állapotban volt, amikor megtalálták, ezért, hogy megkíméljék a további szenvedéstől, elaltatták. Ám természetesen nem végződik minden ilyen történet rosszul.

A sérült gólyát a Zámolyi Madárparkot létrehozó és működtető Nagy Bence fogta be és Sallai Mihály, polgármesterrel vitték be a Sóstó Vadvédelmi Központba.

Nem biztos, hogy sérült!

De mit tegyünk, ha sérült, vagy sérültnek tűnő gólyát látunk? – tette fel a feol.hu a kérdést Koleszár Sándornak, aki egyben a Magyar Madártani Egyesület Fejér Megyei Helyi Csoportjának titkárhelyettese is. - Ez a kérdés azért is nagyon aktuális, mert ezekben a hetekben hagyták, hagyják el a fiatal gólyák a fészket, akik tapasztalatlanságuknál, vagy még gyenge röpképességüknél fogva komoly sérüléseket szenvedhetnek. Leginkább lábtörés, szárnytörés, vagy ezek kombinációja fordul elő náluk – kezdte a szakember, aki elsőként arra hívta fel a figyelmet, hogy egy földön fekvő gólya egyáltalán nem biztos, hogy sérült. Ha fiatal egyedről van szó, lehet, hogy csak pihenni állt meg, hiszen még nem elég erős egy hosszabb távú repüléshez. Arról, hogy valóban sérült-e, leginkább úgy tudunk meggyőződni, ha a közelébe megyünk. Amennyiben a madár 5-7 méternél közelebbre enged minket, vagy ha valóban látható sérülése van, nem tud mozogni, esetleg vergődik, célszerű megkezdeni a mentést. Ilyenkor elsőként a területen illetékes nemzeti parkot vagy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkénteseit lehet értesíteni (ha van ilyen a környéken), de lehet segítséget kérni a közelben lévő állatmentő helytől is. Ha ezek egyike sem elérhető, vagy nem tudnak eljönni befogni az állatok, mi is megtehetjük ezt.

Óvatosan a befogással!

- Ebben az esetben arra kell figyelnünk, hogy az állat a hosszú, hegyes csőrével komoly sérülést okozhat, főleg arcon, szemen. Ezért egy pokróccal, törölközővel vagy valamilyen nagyobb textildarabbal közelítsünk felé, amivel magunkat is védhetjük, illetve ezzel minél gyorsabban borítsuk be az állat fejét, mert a sötétben lenyugszik. Ezután a madár szárnyait zárjuk a teste mellé, majd textilbe tekerve, egyik kezünkkel a testét átölelve, másik kezünkkel a csőrét fogva tudjuk felemelni, hónunk alá venni. Így lehet szállítani is – magyarázta a szakember, aki azt javasolta, a sérült egyedet minél előbb vigyük kórházba, vadvédelmi központba, állatmentőhelyre, ahol szakszerű ellátásban részesíthetik.

Figyeljük meg a környéket!

Azt is hozzátette, a sérülés okának megállapításában és az ellátás szempontjából fontosak lehetnek a megtalálás körülményei is, ezért érdemes a környezetet megfigyelni, mielőtt elhozzuk az állatot. Ha nem tudjuk a sérült madarat azonnal mentőhelyre vinni, mert pl. este találtunk rá, egy éjszakát biztosan kibír ivás és táplálék nélkül, ezért nem kell őt semmivel megetetni. A lényeg, hogy nyugodt, csendes, sötét helyen legyen a madár addig, amíg nem kerül szakember kezébe.

A fehér gólyák fokozottan védett madarak, akikre hamarosan hosszú út vár a költözés során! Figyeljünk rájuk!