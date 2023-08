Az év fiatal példaképe elismerést Martonvásáron olyan 30 év alatti fiatal kaphatja, aki tevékenységével Martonvásárt szolgálja. Az elmúlt egy évben Kozma Milos Noel neve számtalanszor felbukkant a helyi közéletben, így nem csoda, hogy a helyi fiatalok számára példakép lehet.

- Úgy vélem, azért kaphattam meg az elismerést – mondja Milos -, mert az utóbbi időben igyekeztem fellendíteni a színházi életet Martonvásáron. Sikerrel ment a Primadonnák című előadásunk, sőt, még jótékonysági előadást is tervezünk, egy súlyos beteg kisfiú kezelésére ajánljuk fel a teljes bevételt. A Padlás musical-t szintén most rendezzük, októberben mutatjuk be – meséli a fiatalember, aki mindezek mellett is szervesen kapcsolódik a helyi közösségi élethez, fesztiválokat, gálákat, utcabálokat szervez.

Kozma Milos szinte születése óta Martonvásáron él, tősgyökeres helyinek mondhatja tehát magát, mert hiszen, mint mondja, felmenői is ide valósiak. A színészi élet kezdetek óta vonzotta, így elvégezte a Thália Tanodát Zsurzs Katinál, utána rendezvényvideók készítésére hozott létre vállalkozást. Közben társulati tag lett az Újszínházban, majd a Veres1 Színháznál.

- Mindeközben folyamatosan játszottam egy integrált színháznál, ahol épek és fogyatékkal élők játszanak együtt. Ezzel a csapattal számtalan tehetséggondozó programot szerveztünk, számos településen jártunk – teszi hozzá Milos, akiről hamar kiderül az is, hogy nemrégiben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Egyetem televíziós műsorvezető szakra. Így tehát az eddigi sűrű élet még sűrűbb lesz számára. – Sokrétű tanulmányokra számítok, hiszen a gyártásvezetésen keresztül a rendezésen át mindenbe beletanulhatok.

A kitüntetésnek pedig, mint mondja, nagyon örült: - Hálás vagyok, hogy díjazzák a munkásságomat. Elmondtam az átadón is: ez a díj nagy felelősséggel jár, hiszen aki ilyen elismerést kap, annak továbbra is példaképnek kell maradnia. Ám, úgy vélem, csak az tud példakép lenni, akinek vannak saját példaképei is. Nekem elég sok van. A családomat, barátaimat, mindenkit magam körül példaképnek tekintek, hiszen mindenkiben van valami példaértékű, számíthatok rájuk és ők is rám. Külön öröm volt, hogy közülük most többeket díjaztak: édesapám, Kozma László például a Martonvásár Sportjáért elismerést vehette át, mint a Martonvásári Sportklub elnöke. Szintén öröm volt számomra, hogy volt óvónőm, Török Tünde megkapta a Martonvásár Jövő Nemzedékéért díjat. - Nekem ő volt az első, aki – a családomon kívül - megadta az alapokat az életben – teszi hozzá az ifjú példakép, aki már most igen nagy életbölcsességgel ad tanácsot a nála is fiatalabbaknak arra, hogyan érdemes az életet élni: szeretettel, tisztelettel és a fejlődés vágyával. - Ha ez a három megvan és szorosan kapcsolódik, akkor egyenes az út