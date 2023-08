Új autó csupán 1 millióért?

Igen kérem, alig néhány évtizede ilyen is volt. Lapozgatva a korábbi Hírlapok kiadványait, mindig különös érdeklődéssel figyelem a rövid, de a mai szemmel annál inkább megmosolyogtató híreket, cikkeket. Ahogy a mondás is tartja: „Az ördög a részletekben rejlik!" Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy abban az időszakban (pontosan 30 évvel ezelőtt) papírautónak nevezett japán márka, nevezzük „Suzinak" kínálta a különböző autótípusait. Az ötajtós Swift-tet 775 000 Forintól, míg a négyajtós lépcsős hátú Sedant csak 1 098 000 forintért hirdették.

Hol van már az a nyár?

Az idei nyarunkat már szinte elvitte az eső. Szinte nincs olyan nap, hogy ne nyílnának meg az ég csatornái. 20 évvel ezelőtt ezekben a napokban pedig egészen másról szólt a fáma:

„Gyakrabban locsolják a virágokat és az utakat Székesfehérváron" – olvasható a 2003. augusztus 7-i számunkban. 20 évvel ezelőtt az „aszaló” hőségnek köszönhetően a Városgondnokság sűrítette a közterületek növényeinek locsolását. Az utak is több vizet kapnak. Harminc fok feletti hőmérséklet esetén mindenképpen sűrítteti a locsolójáratokat a Városgondnokság. Ebben az időszakban szinte minden éjjel kapnak vizet a kandelábereken élő muskátlik, de a fák, bokrok és egyéb városi ágyások locsolása is jóval sűrűbb a megszokottnál: „Huba Orsolya, kommunális szakfelelős az utak locsolásával kapcsolatban elmondta: tartós meleg esetén - mint amilyen a mostani is - hetente legalább kétszer locsolják fel az utakat éjszakánként, melynek elsődleges oka a por megkötése. Az utak locsolását végző Depónia Kft. autói a teljes várost 41 fordulóval és megközelítőleg 250 köbméternyi víz szétpermetezésével tudják felfrissíteni. Ám, ahogyan Huba Orsolya mondja, ezt a lakosság nem nagyon veheti észre, mivel reggelre a víz felszárad." – áll a 2003-as újságcikkben.