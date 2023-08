„Viszonylag rövid volt a pálya, de annál technikásabb. Tökéletes edzés volt számomra”, kezdte Weöres Szabolcs az értékelést, majd leszögezte, hogy a hosszú távú célkitűzései változatlanok. „Szeretném ezt a hajót a tervezett potenciáljának közel maximumán megvitorlázni, és magamból is kihozni a maximumot. A helyezésekben mért eredmények számomra kevésbé fontosak, mivel rengeteg rajtam kívülálló tényező befolyásolja a végső helyezést. Amikor fejlesztésekről, átalakításokról beszélünk, akkor elsősorban a hajót szeretnénk ergonomiailag testre szabni, illetve a meglévő rendszereket a lehető legmegbízhatóbbá tenni. Szóval nem cseréljük le a hajó orrát, nem építünk be foilokat, nem vágunk ki ballasztokat.”

A New Europe egy 2007-ben épült vitorlás. A legnagyobb körültekintéssel, szemmel láthatóan pénzügyi korlátok nélkül azzal a céllal tervezték, építették, hogy Vendée Globe-ot nyerjenek vele. Persze azóta sok idő eltelt, jóval gyorsabb hajók lettek az esélyesek.

„Verseny előtt az időjárást elemezve 85 százalékon futtattuk le az első routingokat. Ez egy viszonylag sportos-munkás menetet feltételez egy még nem teljesen kifinomult beállítással. A hajót az előző ciklusban és a 2020-as Vendée Globe-on is 70 százalék környékén vitorlázták. Szóval azért fel kellett rázni az öreglányt egy kicsit. A kalkuláció 3 nap 11 órás menetet vetített előre. Ennek fényében jól mértük fel az erőnket, mivel 3 nap 10 óra alatt teljesítettük is a távot.”

Szóval azért fel kellett rázni az öreglányt egy kicsit, mondta Weöres Szabolcs a New Europe-ról

Fotó: SzabiOceanRacingHUN23

Értékelésében Szabolcs ezután bevallja, hogy némi pihenés után furdalta a kíváncsiság, hogy hol és mennyit hagytak Nándival a versenyben, ezért minden szempontból alaposan kielemezte az útvonalukat. Nézzük, mire jutott: bizonyára érdekes ez a laikusok számára is.

„A rajt sosem egyszerű feladat a short handed vitorlázásban. Itt az elsődleges cél a biztonság. Én azért szeretek odaállni, jó tempóban és jó pozícióban elrajtolni a vonalról. A mostani verseny rajtja egy jó közepes, konzervatív indulás volt, amivel nem vagyok száz százalékban elégedett. Ötpercesben még tökéletes pozícióban voltam, a rajt pillanatáig sok helyet adtam el, talán indokolatlanul óvatos voltam. Egy balcsapásos, erős szeles rajt hozhat meglepetéseket, ezért választottam a legóvatosabb megoldást. Rajt után sem sikerült kitisztázni magunkat. Sokat mentünk zavart szélben, ezzel magasságot és sebességet veszítettünk. Itt jelentkezett az is, hogy még nincsenek meg azok a vitorla- és hajóállítások, amik már megvoltak a régi vitorlákkal. Kalibráció, jelek, pilot beállítás, vitorlaválasztás… Ezek még mind rengeteg munkát igényelnek. Ettől függetlenül Nándival hamar felvettük a ritmust, és minden technikai probléma nélkül magabiztosan fordulgattunk a viharos szélben a Solentban. Ez egy igazi partmenti szélfordulós vitorlázás volt, ami magas szintű technikai és taktikai tudást igényelt. Személy szerint szeretem ezeket a helyzeteket, amikor szabad szemmel látom a pályát. Persze itt is sokat lehet még fejlődni. A short handed sailing egyik alapja, hogy a legénységből egyedül a kormányos helyettesíthető! A mai autopilotok megfelelő beállításokkal tökéletesen elviszik a hajót. A pontos kalibráció és pilotbeállítás a következő edzésidőszak elsődleges feladata lesz. Sajnos most még a manővereknél kénytelen voltam részben vagy egészben manuálisan kormányozni, ami single handed mode-ban még nagyobb hátrányt jelentett volna. Szerencsére minden tudásunk és eszközünk megvan arra, hogy ebben is előre lépjünk, csak pár levitorlázott óra és mérföld hiányzik hozzá.”

Ez volt a verseny útvonala, amit Weöres Szabolcs értékelt

Fotó: SzabiOceanRacingHUN23

Ezek után már világosabb, milyen munka vár még Fa Nándorra, ha tanácsaival ezekben a feladatokban a leghatékonyabban akarja segíteni Szabolcsot. A sok vitorlás szakkifejezésért elnézést kérünk, de a lényeg talán a FEOL imbolygó fedélzetet sosem látott olvasóinak is érthető. Folytassuk az utat!

„A Solentból kiérve még keményebb idővel találtuk szembe magunkat. A három- négycsomós áramlás a helyenként 40 csomó feletti széllel szemben nem egy egyszerű pálya. Ezt a szakaszt én nagyon pozitívan éltem meg. Egy percig nem kételkedtem a hajóban, abszolút magabiztosan vettük az akadályokat. Ez nagy dolog és mindenképpen megnyugtató a jövőre nézve. Ahogy kezdtünk a szó szoros értelmében belerázódni a menetbe, úgy lett egyre izgalmasabb az előttünk álló szakasz. Az áramlás kezdett gyengülni és fordulni. Itt kulcsfontosságú volt a helyezkedés. A többiekhez hasonlóan mi is a part közeli fordulgatást választottuk. Itt hoztunk is hajókon, meg vesztettünk is egy kicsit az élen haladó uszonyosokhoz képest. Pár fok és pár tized az, ami a sebességből és élességből hiányzik. Biztos vagyok benne, hogy ez még benne van a hajóban, csak nekünk kell kihozni belőle. Több és precízebb vitorlaállítás, egy új J3 és a ballasztrendszer beüzemelése biztosan fog még dobni rajtunk. A routingot visszanézve ezen a szakaszon egy-két mérföldnél nem hagytunk benne többet taktikailag. A következő taktikai kérdés az Anglia sarkánál található egyik legnagyobb TSS zóna kerülése volt. Mi a többséghez hasonlóan északról kerültük ezt a vitorlázóktól elzárt területet. A gyengülő szél sok fejtörést okozott vitorlaválasztás szempontjából. Mi a legmunkásabb verziót választottuk, Code 0-t húztunk a teljes nagyvitorla mellé erre a viszonylag rövid szakaszra. Élvezetes menet volt, amikor felkerültek a vitorlák, de sajnos a szólóvitorlázás másik fontos szabálya az átlagsebesség a topsebességgel szemben. Utólag elemezve be kell látni, hogy egy kicsit még veszítettünk is ezzel a manőverrel.”

Aztán Szabolcs felidézi az időszakot, amikor meggyengült a szél és megindult a helyezkedés. Leszögezi, az elfogyó szélben alapszabály, hogy vitorlázz a legrövidebb úton az új szél felé! Ők is ezt tették.

Fa Nándor és Conrad Colman 2015-ben a Spirit of Hungary fedélzetén. Az új zélandi számára is hatalmas lehetőséget jelentett, hogy tanulhatott Nándortól. Szeptemberben épp Weöres Szabolcs vetélytársa lesz egy újabb tesztversenyen

Fotó: FMH-archív/Mixpress

„Sajnos nekünk ez a legrövidebb út hosszabb volt, mint a közvetlenül előttünk haladóknak. Az új időjárási rendszer nyugatról kelet felé haladt, ezért az előttünk lévők előbb értek bele az új szélbe. Megkaptuk az új szelet, amivel elértünk a Fastnet szikláig, de mire odaértünk, az új időjárási rendszer át is haladt felettünk. A Fastnet körüli TSS zónát szinte szélcsendben kerültük, közben még láttuk, ahogy az előttünk lévő hajók harsogó széllel elvitorláznak a nyugatról keletre haladó rendszerrel. Itt számunkra új verseny kezdődött. Gyenge hátszélben halzolgatva próbáltuk keresni a szelet és a pozitív csapást. A környezetünkben lévő más hajókkal is élvezetes versenyt vívtunk. A rengeteg manőver nem hiábavaló, remek edzés volt. Az éjszakai őrségben néha egyedül is halzolgattam. A befutóhoz közeledve egyre nagyobb szerepet kezdett kapni az áramlástaktika”.

Szabolcs elmagyarázza: ezt úgy kell elképzelni, hogy a partközeli szigetek, kiszögellések, zátonyok között különböző irányú kis folyócskák haladnak, amiket ha megtalálnak, az 1-1,5 csomós plusz sebességet is jelenthetnek, de néha meg kellett húzódni egy-egy védettebb részen az erős szembeáramlás miatt. Mindezt rengeteg munkával és manőverrel Fa Nándor és Weöres Szabolcs jól használta ki és a magyar hajó lépésről lépésre zárkózott fel az előttük lévőkhöz. Végül 3 nap 10 óra vitorlázás után a 35. helyen éjjel egykor futottak be, majd mindketten elégedetten nyilatkoztak. Ezt a véleményét későbbi értékelésében Szabolcs is megerősíti.

„Azt hiszem, nem volt rossz menet. A célunkat mindenképpen elértük. Mondhatnám, hogy elégedettek lehetünk, de sajnos nem az a típus vagyok, aki könnyen megelégedik. Nézem a következő lépéseket, amiket rövidtávon el tudok érni, és amiben fejlődni tudok. A következő verseny a Défi Azimuth, ami távban és időben is hasonló lesz. Alig várom, hogy az itteni tapasztalatokat beépítve egy szinttel magasabbról, egy lépéssel előrébb folytassam az utam.”

A Défi Azimut elnevezésű kihívás a franciaországi Lorient-ből indul szeptember 19-én és nagyjából öt napig tart. Fa Nándor egyelőre nem vállalt több tesztversenyt, Szabolcs tehát a tengeri mérföldjeit vélhetően az orosz Irina Grachevával gyűjti majd tovább, aki a Fastneten harmadik hajósként, lényegében médiásként volt ott a New Europe fedélzetén. Ő egyébként nemrégiben kapott engedélyt arra, hogy újra versenyezhessen, de nem használhatja a nemzeti zászlót. Indulása sem hivatalos, a verseny honlapján egyelőre csak Szabolcs profilja szerepel.

De ott lesz a mezőnyben Conrad Colman, aki a FEOL olvasóinak nem véletlenül lehet ismerős: ő volt Fa Nándor társa 2015-ben, amikor hetedik helyen futottak célba a kétszemélyes Barcelona World Race-en a Vendée Globe-ra épült Spirit of Hungary fedélzetén. Érdekesség, hogy az új-zélandi 31 évesen a legfiatalabb, Fa Nándor 61 évével akkor a mezőny legidősebb tagja volt. Conrad nem is titkolta, hogy azokat a tapasztalatokat akarta az úton összegyűjteni Fa Nándortól, amelyeknek birtokában eséllyel vitorlázhat a Vendée Globe-on. Ez a célja Weöres Szabolcsnak is.