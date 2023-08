Ebből a megfontolásból kerestük fel a Cecei Általános Iskolát, akik készséggel elmesélték, hogy mi motiválta őket hogy a kisiskolásokat elvigyék a fővárosba, a budapesti atlétikai világbajnokságra. Kérdéseimre Erdősné Pordán Petra, a Cecei Általános Iskola testnevelő tanára, az esemény szervezője válaszolt.

Honnan jött az indíttatás, hogy erre a nem mindennapi eseményen ott legyenek?

– Iskolánk alakuló arculati eleme az emelt óraszámú testnevelés oktatás, így mindennapjainkban egyre intenzívebben van jelen a sport; azon belül is a kézilabda, labdarúgás, atlétika, aerobik. Ehhez az új arculati elemhez remekül tudtuk társítani ezt a kínálkozó lehetőséget.

2023 februárjában kaptunk egy levelet Schmidt Ádám kormánybiztos és Németh Balázs vezérigazgató úrtól, melyben szerepelt a „Légy Te is SULIHŐS! Láss csodát”! felhívást. A szervezők célul tűzték ki, hogy a világeseményt megelőzően az iskolákban is népszerűsítik az atlétikát. A felhíváshoz örömmel csatlakoztunk, így 7 héten keresztül, a testnevelés órák még hangsúlyosabb részeivé váltak a dobó-, ugró- és futógyakorlatok, számtalan, atlétikához kapcsolódó mozgásformával ismerkedtek meg a gyerekek. A program zárásként iskolai versenyeken mérkőztek meg egymással kis hőseink, ahol a jutalom a 20 arab ingyenesen rendelkezésünkre bocsátott belépő egy volt a budapesti atlétikai világbajnokságra a nyitónap esti programjára. Annyit azért hozzá kell tenni, hogy bár a gyerekek és a három kísérő részére ingyenes volt a belépés, ám az utazás szervezése és költsége a résztvevőket terhelte. A Cecei Általános Iskola beiskolázási körzetéhez tartozik Vajta és Sáregres is, és büszkén mondhatjuk, hogy a három település polgármestereivel, képviselő-testületeivel kitűnő kapcsolatot ápolunk. Így bátran fordultam a települések vezetőihez, akik kérésemre anyagilag támogatták tanulóink utazását. A gyerekeknek már csak minimális anyagi terhet jelentett ezen az eseményen való részvétel.