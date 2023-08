Az adott pincék előtt a mennyei borok adták magukat, de a finom ételekben sem volt hiány. Így sem szomjas, sem éhes nem maradhatott senki!

A szombat délutáni avatóünnepségre érkezve a Vásártér megtelt finom illatokkal, a helyi asszonyok ugyanis a nagy forróság ellenére szorgalmasan sütötték a mennyei lángosokat, amiket fokhagymás tejföllel és sajttal tálaltak. Néhány lépéssel odébb pedig az Emlékpark fáinak árnyékában meghúzódva a lajoskomáromiak ünnepsége zajlott, meghitten, családias körben. Az eseménynek lelke és szíve volt: Batthyány-szobrot avattak, méghozzá Fülöp Hercegét, díjakat osztottak ki és díszpolgári címet adományoztak. Puskás Tiborné önkormányzati képviselő, kiváló pedagógus konferált, az elismeréseket Pirtyák Zsolt polgármester adta át.

Az Év Bora címet Hutvágner László Olaszrizlingje kapta.

Fotó: Varga-Szücs Zsuzsanna

Immár hagyomány, hogy a Pincefesztivál nyitányaként kihirdetik az idei borverseny eredményeit. A szakértő zsűrinek a sok remek bor közül sikerült kiválasztania a három legjobbat, valamint az „Év bora" címre is megtalálták a legméltóbbat. A győztesnek járó elismerést Mohai János Cabernet Sauvignon bora kapta, megelőzve Reizinger Ádám Zenit és a harmadik helyezett Hutvágner László Olaszrizling borát. Az utóbbiról pedig néhány pillanat múlva kiderült az is, hogy elnyerte a „Lajoskomárom bora" 2023-as címet is.

Sirokai Ferenc Tanár úr (középen) vehette át a „Lajoskomáromért" kitüntető oklevelet és plakettet.

Fotó: Varga-Szücs Zsuzsanna

Ezt követően Sirokai Ferenc Tanár úr vehette át a „Lajoskomáromért" kitüntető oklevelet és plakettet, amelyet rendszerint az a személy érdemli ki, aki közösségi- és szakmai munkájával sokat tett szeretett településéért. Sirokai Ferenc Tanár úr kétségtelenül ilyen személyiség, születésétől fogva minden szál a településhez köti. Puskás Tiborné felszólalásában hosszasan méltatta életútját, pedagógus pályáját, a helyi általános iskoláért és szülőfalujáért tett áldozatos tevékenységét. Sirokai Ferenc keze nyomát dicséri többek között az Emlékparkban található szemléltető tábla szövege, amelyből sok mindent megtudhatunk Herceg Batthyány Fülöpről, a Fülöp-hegy névadójáról, a helyi Vadásztársaság történetéről, vagy a régi Cédulaházról. – hangzott a dicséretben.

Herceg Batthyány Fülöp tekintetét mostantól ismét a szeretett Fülöp-hegyre emelheti.

Fotó: Varga-Szücs Zsuzsanna

Az ünnepség színvonalát egy olyan esemény is emelte, amely Lajoskomáromot besorolta azon kevés települések közé, akik szobrot emeltek Herceg Batthyány Fülöpnek, aki a falu alapítójának, Lajosnak a fia. Az elkészült mellszobor alkotója szintén a falu szülötte, Meixner Hegyi Etelka porcelántervező művész, aki a polgármesterrel, Pirtyák Zsolttal együtt leplezte le a község újabb ékességét, a Herceg Batthyány Fülöp szobrot, aki tekintetét mostantól ismét a szeretett Fülöp-hegyre emelheti. Az ünnep fontos részeként a szőlőt és a bort Tamási Szabolcs református lelkipásztor és Decmann Tibor lelkész áldotta meg, valamint megszentelték az új kenyeret és az átadott szobrot. Ezt követően folytatódhatott a színes programkavalkád, bortúrákkal, a Pitypang zenekar fellépésével, a Sárréti Csókavirág Néptánc Egyesület előadásával, megkoronázva a Discover Band őrületes koncertjével.