Augusztus elején a nyár már nem fiatal. Az évszak elején előhozta magából erőfitogtatató, heves természetét, mára már érlelő, nyugodt tulajdonsága került fölénybe. Csak körül kell néznünk a határban, a veteményesekben, meggyőződhetünk ennek igazságáról. Meglátszik ez a gyümölcsösök ezer ragyogó színárnyalatában, a kiskertek színgazdagságában. A paprikatöveken kinyíló fehér csillagvirágok közepén óvatosan nyomulnak előre a sárga kis sapkák, amiből hamarosan ropogós, ízletes paprikák nőnek. Az uborkák sárga virágaiból piciny, zöld termések nyújtózkodnak és hizlalják magukat a lezúduló, enyhet adó záporok segítségével. A fejteni való futóbab hosszú csápokat eresztve kapaszkodik fel-fel, még a karó tetején is túl, hivalkodóan duzzasztja magában a szemeket, a sárga és zöldbab szerényen guggol az ágyásokban és elrejti levelei alá a kardformájú zsenge hüvelyeket. Hálás vagyok nekik, mert ellátják a konyhámat friss főzeléknek, levesnek valóval. A sárgarépa, a petrezselyem nem szereti kertünk talaját, de a biztonság kedvéért vetek belőlük minden évben, tartaléknak. A petrezselyem gyökere nagyon csöte-böte, ennek ellenére csipkés sötétzöld levelei dúsan nőnek. Kedvenceim, a paradicsom és a kelkáposzta. Nincs szebb látvány, mint amikor piroslik a kert a sok érett kisebb-nagyobb gömböktől. A koktélfajta olyan, mint a hórihorgas sovány ember. Nyúlik-nyúlik, a termése meg a magasságához képest igen apró, viszont nagyon ízletes. A fürtös nem nő nagyra. Amikor érik, olyan, mintha tenyerében kínálná terméseit. A befőző kövér, mint egy sokszoknyás parasztasszony. Még mindennek a tetejében ráncos is, akár a szoknya. Nagyon finom, lédús. Nincs is zamatosabb, ízletesebb a saját kertben termesztett paradicsomnál! A kelkáposzta reggeli látványáról mindenképpen szót kell ejteni. Ilyenkor a fűszálakon, ezüstharmat ragyog. Ennek a növénynek levelei számtalan rücskében meg még szebb, gyémántos harmat tündököl. Varázslatos látvány! A kis veteményesben megfér minden, a lila karalábé, az egy szál sápadt brokkoli (ennyi kelt ki egy zacskó magból), az őszirózsa, a hagyma, a vasfű, a szép kövér tökök, a karcsú cukkinik, a zellerek, a kakukkfű, a menta, a zsálya, a büdöske és még sok mindenki. Mivel a közeli erdő állandóan „támad” és birtokba (vagy vissza?) akarja venni a kertünket, nagyon sok a munka. Nem panaszképpen mondom, nem hajt a tatár, a magam ura vagyok, én döntöm el, mikor mennyit dolgozom. A délutánjaim nagy részét gazolással, fűnyírással, metszéssel töltöm, mindaddig, amíg gyomorkorgásom nem vegyül a madarak énekébe. Ilyenkor tudom, itt az evés ideje! Tálcára rárakok egy szelet sonkát, vagy szalonnát, de már az is előfordult, hogy a kacsazsíros üveget, sót, kenyeret, kést. Szedek a kertben friss paradicsomot, kihúzok és megpucolok egy fej lila hagymát, összeszeletelem, megsózóm. A csehek kitűnő barna söre a nap koronája. Egy dobozzal szintén a tálcára kerül. Ilyen eledelt nyáron csak a szabadban érdemes falatozni. Irány a kerti asztal, ami két ölelkező pusztai ostorfa alatt van. Hosszú, vékony ágai árnyékot tartanak fölötte. Ezeket a fákat a madarak „ültették”, mi csak hagytuk élni őket. Alattuk echinaceák felemelt rózsaszín bokrétafejekkel. Körül nagy cserepekben muskátlik hivalkodnak a piros minden árnyalatát felvonultatva hatalmas virágaikkal. Itt tudok a legjobb ízűeket enni. Egy idő után az „öregem” is megjelenik vágódeszkával, késsel, fröccsel felszerelkezve. Letelepedik velem szemben. Ezek az alkonyatok a nyár legkellemesebb részei. Eszünk, iddogálunk, beszélgetünk a másnapi tennivalókról, a másnapi ebédről, a gyerekeinkről, szomszédokról, mindenről, amik a mindennapjaink legfontosabb dolgai. Felelevenítünk régi, humoros történeteket, nevetgélünk, amíg az esti, hűvös szellő nem figyelmeztet bennünket, lassan ideér az éjszaka. Hallgatjuk a nyugovóra készülődő madarak csivitelését, a vadgalamb pár burukkolását, lassan a tücskök is rázendítenek az esti szerenádra. Eltelt egy nap, tele örömökkel, békével. Ezek az apró, nyári örömök a világ legtávolabbi zugában is megvannak és mindenhol ugyan ilyenek, egyetemesek és örökkévalók. Bearanyozzák az életet.

Szerző: Szolga Ferencné