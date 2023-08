Még az óvoda berkeiben töltötte napja nagy részét, alig 5-6 éves lehetett Szegi László, amikor atyai nagyapjának köszönhetően megismerte, és azonnal meg is szerette a mezőgazdasági gépek világát. A rajongás aztán az évek előrehaladtával sem halványult: általános iskolásként már a termelőszövetkezet gépudvarában ismerkedett a mezőgazdasági eszközökkel, s jó kézügyességének köszönhetően a látottakat papírra is vethette. Így születtek meg az első skiccek, melyek után rövid időn belül elkészült az első mintadarab is.

Részletgazdag kidolgozás és valósághű formavilág

Fotó: Fehér Gábor

– Megszáradt kukoricaszárból és hungarocellből készültek az első darabok. Vízfestékkel színeztem meg őket – idézi fel legelső makettjeinek történetét Szegi László, aki munkája során manapság is a hagyományos eszközöket és technikákat alkalmazza, a kalapács, a hegesztő és a reszelő összehangolt használatával nyerik el végleges formájukat az egyes alkatrészek.

Mint mondja, ipari tanuló volt Seregélyesen, mezőgazdasági gépszerelőnek készült, lakatos munkákat is végzett, s ekkortájt már lehetősége nyílt arra, hogy makettjeit fémből hozza létre. Habár úgy emlékszik, ezek eleinte kezdetleges makettek voltak, az akkori munkafolyamat mégis meghatározó része volt annak, hogy a manapság már elismeréseket is bezsebelő darabok elkészülhessenek.

A katonaság ideje alatt fogott hozzá az első modell, egy SzK-4 típusú kombájn megépítéséhez. Négy évig, 1974-től 1978-ig dolgozott rajta, még a láncszemeket is ő hajlítgatta, egyenként, lemezből. Az Alkotó Ifjúság pályázaton első díjat nyert vele. A modell a mai napig elemről működtethető. Ekkorra a kukoricaszárakat és hungarocellt már felváltották a fém elemek, manapság pedig már saját, otthoni műhelyben készülnek a precízen megmunkált, a valóságot tökéletesen tükröző modellek – természetesen ahogy az a nagy könyveben meg van írva, 1:5 méretaránnyal, szívvel és lélekkel. Az elmúlt két évtizedben számos kiállítást megjárt remekművek képviselték megalkotójukat kápolnákban, különböző találkozókon, kis településeken és nagy városokban egyaránt.

Egyes darabok több éven át tartó kétkezi munka eredményét tükrözik

Fotó: Fehér Gábor

Szegi László büszkén meséli, hogy a kiállítások alkalmával a gyermeki szempárok is gyakran felcsillannak egy-egy traktor láttán. Az alkotó keze alatt tucatnál is több makett és modell készült az évek során: volt, amelyik „csak” egyévi munkát igényelt, s olyanok is akadtak, melyek készítése két naptári évet is felölelt. A pusztaszabolcsi makettek közül három a Mezőgazdasági Gépmúzeum kiállított tárgyai közt öregbíti készítője hírnevét.

A pusztaszabolcsi alkotó nem csak épít, de az egyes darabok történetét is jól ismeri, könyvespolcán szakirodalmak sokasága sorakozik. Megépítette már sok más mellett a DUTRA UE-28 és a DUTRA D4K traktormodelleket, melyek kategóriájuk legjobbjainak számítanak. Készített már cséplőgépet is, természetesen a hozzá való üzemelő traktorral együtt – ez működőképes modell volt, villanymotor hajtotta.

Szegi László hobbiját otthona, Pusztaszabolcs is elismeri: mezőgazdasági gép makettjei és modelljei helyi értékként, „ipari és műszaki megoldások” kategóriában a Pusztaszabolcsi Értéktár részét képezik. A Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány a közelmúltban Értékőr Díjjal fejezte ki az alkotó iránti elismerését.