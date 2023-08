– Az öt nap során a kikapcsolódás mellett az önismeret fontosságára is szerettük volna a figyelmet felhívni, így a résztvevő gyerekekkel az érzésekről is beszélgettünk – hívta fel a figyelmünket Rózsás Ildikó a Változás Mentálhigiénés Egyesület szakmai munkatársa, a foglalkozás vezetője, aki a FEOL kérdésére elmondta, hogy sokszor nehéz megfogalmazni, hogy mit is érzünk és nem ritka, hogy felismerni is nehéz, hogy a másik mit érez: – Összegyűjtöttük a gyerekekkel, hogy milyen jó és rossz érzések vannak és azoknak milyen testi reakciói tükröződhetnek. Ezek a készségek sok szempontból fontosak – látni azt, hogy éppen megbántunk valakit, pedig nem is akartuk vagy képesek legyenek észrevenni, ha barátjuk, osztálytársuk esetleg nincs jól. Én hiszek az élmény alapú tanulás hatékonyságában, éppen ezért játszottunk is, ahol nagyon hamar felszínre jött sok-sok érzés – tette hozzá a az ifjúsági szakértő, majd a tanulságokra is kitért: