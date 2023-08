Csonták Krisztina azon lelkes édesanyák közé tartozik, aki büszke arra, hogy kálozi polgár – mint mondja –, a településen összetartás és komoly szellemi értékek is meghúzódnak: „Fontos, hogy az emberek érezzék, hogy tartoznak valahová!” – emelte ki. A Kálozi Sport Egyesület egyhetes táborát, pedig nemes egyszerűséggel élménydúsnak nevezte, amelyre méltán lehet büszke a község.

– A tábor 2019-ben került megrendezésre, idén már negyedik alkalommal volt megtartva a helyi focipályán. A Kálozi Sportegyesület fontosnak tartja a közösség építését minden korosztályban a minél jobb csapatösszhang eléréséhez, ezért egyhetes foci tábort tartott a gyerekeknek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt – kezdte beszámolóját Csonták Krisztina, majd a részletekről beszélt:

– Elsősorban a gyerekek jóléte és az egységesség fejlesztése miatt szerveződött, hogy minél több kis focista palántával bővülne az igazolt labdarúgók száma Kálozon. Természetesen az egy hét alatt a gyerkőcök játékosan ismerkedhettek meg az alapokkal, kisebb csapatokba szerveződve pedig focibankót gyűjtöttek a különböző ügyességi feladatok jutalmául, ám el is tudták veszíteni, ha alulteljesítettek. Az első napon csapatzászlót készítettek, majd eső miatt a tornateremben folytatták a napi tervet: pókfoci, sorverseny, tengó is szerepelt a programban. Másnap pedig a gyerekek elméje lett megtornáztatva, majd jöhetett a csocsó, sakk, UNO-parti, de kosárpárbajt és a célbalövést is nagyon élvezték. Felsorolni is nehéz mennyi minden volt még: a KSE tábor részvevői Vidi-stadiont látogattak, bagolytúráztak és a kvízjáték során bebizonyították azt, hogy nem csak jó sportolók, de okosak és tájékozottak is. A tábor során a gyerekek olyan élményt kaptak, amit soha nem vesznek el tőlük. Pozitív visszajelzések reményében reméljük, hogy az elkövetkező években ismétlődni fog – zárta gondolatait.