Örökzöld téma, hogy nem könnyű megoldani a dolgozó szülőknek a gyerekek elhelyezését a nyári szünetben. Sajnos a szabadság is limitált és sok helyen a család (nagyszülők) sem feltétlenül tudnak besegíteni. Szerencsére az elmúlt években egyre több munkáltatóról érkezik hír, hogy igyekeznek segíteni a munkavállalóknak ennek a kihívásnak a megoldásában. Néhány nappal ezelőtt a megyei kormányhivatal élménytáboráról számolhattunk be, most pedig a közműszolgáltató által szervezett egy hétről. Hogy mi vár a csöppségekre az augusztus 7-11. közötti napokban, arról maga szervező, ejtett néhány szót.

– Már a tavalyi táboroztatásnak is nagy sikere volt. A gyerekek és a szülők egyöntetű véleménye alapján felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a résztvevők, hiszen a gyerekek délutánonként, a hivatalba belépve hatalmas mosollyal az arcukon meséltek szüleiknek az aznap átélt izgalmas pillanatokról. Ezekből idén sem lesz hiány! – kezdte beszélgetésünket, majd a részletekre is kitért.

A gyerekek nagyon élvezték a tavalyi hagyományteremtő táborozást.

Fotó: Fejérvíz

Felsorolni is nehéz lenne, hogy mennyi élmény, kaland vár a lurkókra a sóstói telephelyünkön és közvetlen környezetében. A csodálatos környezet mindenesetre garantált, a királyok városát pedig már mindannyian jól ismerjük, hogy mennyi titokzatos helyszínt rejt magában. Kreatív programokkal, kvízjátékkal, túrázással, teniszoktatással, kincskereséssel, kutyabemutatóval és önismeret fejlesztéssel is várjuk a gyerekeket. Természetesen a Dottó kisvonat sem maradhat ki a felsorolásból! Egyszóval lesz itt minden, ami a hasznos és élményeket adó tábor ismérve – zárta gondolatait Lepsényi Marietta, aki elárulta azt is, hogy gyerekei is résztvesznek a táborban.