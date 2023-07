Ő volt Rico, egy zöld papagáj, akit este 7 óra felé pillantottak meg Dávidék, éppen a korláton üldögélt. Egyből próbálták befogni, mert gondolták, hogy megszökött a gazdájától, de az első próbálkozások, még az étel és ital kínálat ellenére is sikertelen voltak. Időközben Dávid egy székesfehérvári internetes csoportba (Fehérvári vagyok!) közzétett két képet a papagájról, bízva abban, hogy jelentkezik a gazdája vagy valaki ismeri és eljut hozzá az információ, hogy kedvence nála héderel. Szerencsére célt ért a bejegyzés és meglett a madár tulajdonosa, aki nem sokkal később már ment is érte, mindeközben a papagáj is úgy döntött, hogy inkább a lakásban várakozik tovább, így mire a gazdája felért már vihette is a zöld színű kirándulót.