Hírt kaptunk Fa Nándorról és Weöres Szabolcsról, akik vasárnap délután indultak el Franciaország Atlanti-óceáni partjáról, Les Sables ’d Olonne-ból Cherbourg felé. Szerdán rendben megérkeztek a kikötővárosba, ahol a következő Vendée Globe-ra készülődő Szabolcs röviden összefoglalta eddigi tapasztalatait. Úgy értékelt, hogy nagyon jól sikerült az út, kellemes 10-12 csomó körüli szélben tudták kipróbálni az új vitorlákat. Szabi – Fa Nándorral ellentétben – különösen izgatott, mert számára ez lesz az idei év első versenye, ráadásul egy átépített hajóval. Hab a tortán, hogy nagyjából ötszáz hajó rajtol majd együtt, és az első tíz mérföldet egy szűk csatornában, szembeszélben kell levitorlázni. „Szerelünk folyamatosan, rengeteg apró dolognak kell még a helyére kerülnie, de a nagy dolgok jól működnek. Nándival is nagyszerű volt együtt vitorlázni, már most rengeteget tanultam a tapasztalataiból. Most elkezdjük a felkészülést, és 21-én elindulunk Cowes-ba, a Rolex Fastnet Race rajtjára”, üzente Weöres Szabolcs a legújabb magyar Föld-kerülő kihívás közösségi oldalán.

A New Europe, ahogyan az albatrosz látja. Fa Nándor tanácsai alapján történnek meg az utolsó módosítások

Fotó: Szabi Racing/Kerekes Zsombor