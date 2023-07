– Idén is hívtunk vendégtanárokat, hogy színesítsük az órákat. Sajnos nem mindenki tudott eljönni, de azért így is számos szakmai segítséget kaptunk. Birkás Alexandra például személyesen idén nem tudott megjelenni, de videón küldött egy koreográfiát, amit nagyon köszönünk. A tábor első két napján Szőke Fanni vezette az edzéseket és egy csodálatos magasosztályos szamba koreográfiát tanított. Őt követte már visszatérő vendégként Kalapos Kamilla, aki egy fúziós karibi tánccal készült. Végezetül új tanárunként bemutatkozott Rózsa Regina, aki a rumba rejtelmeibe vezette be a táncosainkat. Az öt napban számos játék, tanulás és jó hangulat jellemezte táborunkat, ahol esténként kis zenés partikat és bemutatókat tartottunk. Szerencsére az idő is nagyon kegyes volt hozzánk, így a medencét is számos alkalommal igénybe vettük és élveztük a fürdőzést a nagy forróságban. Utolsó nap élményekkel gazdagon, de kicsit szomorúan és nagyon fáradtan tértünk haza. Köszönjük mindenki támogatását, aki lehetővé tette ezt a fantasztikus tábort!