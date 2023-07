A délután folytatásaként fellépett többek között az ercsi kötődésű Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely, melynek négy tagja, Murzsa Renéta, Szeibert Andrea, Murzsa Kata és Trepák László interaktív gyermekműsorral várta a szabolcsi közönséget.

– Főként Halász Judit-dalokat énekelünk, azokat a gyerekdalokat választottuk ki, amiket már mi magunk is régóta ismerünk, ezek a dalok végigkísérték a gyerekkorunkat. Az a csodája ennek az előadónak, hogy a mai gyerekek is nagyon jól ismerik, hiszen a dalai manapság is örökzöldnek számítanak – mondta a gyermekprogramról a Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely vezetője, Murzsa Kata.

Az elhangzott dalok köré játékos tevékenységek épültek: volt mese, tánc, móka és kacagás. Az egyórás előadás során zongorán kísért Pók László.

A szombati program koncertekkel folytatódott, utcabállal zárult.