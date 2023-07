Hogy jött a családi nap ötlete, már régi hagyomány, vagy újragondolás?

– A rendezvény neve Nagykarácsonyi Family fest, ahova családi és baráti társaságokat várunk sok szeretettel! Az ötlet egészen egyszerű, szeretnénk ha olyan településeken is lehetne rendezvény, ahol önkormányzati szinten ezt nem tudják biztosítani, de nyitottak rá, hogy egy közös kooperációban, összefogásban, mint amilyen ez is, élményt vigyen a lakó közösség számára. Ez lesz az első ilyen, ami ingyenesen látogatható kezdeményezés Nagykarácsonyban hagyományt kívánunk teremteni belőle.

A megálmodó család: Gódány Diána és párja, Szatyina Károly.

Fotó: Intejrúalany

Milyen belső indíttatás vezérelte önöket?

– Szívügyünk, hogy a szórakozás lehetősége mindenkinek jár, legyen az gyermek vagy felnőtt, szegény vagy gazdag. Szeretnénk, ha az emberek politikai érdekeltségektől és társadalmi viszonyoktól függetlenül megtanulnának egymással nevetni, játszani, szórakozni, mert mind emberek vagyunk!

A legfőbb cél az, hogy élményt adjanak a közösségek számára!

Jön a magától adódó kérdés: mitől családi nap, a családi nap?

– A Family Fest azért ezt a nevet kapta, mert valóban a közösségről szól: baráti társaságok és családok örömére jön létre! A programok tematikája, hogy a kicsik és a nagyok mellett még az idősebb korosztály is szívesen mozduljon ki otthonról ezen a napon! Programválasztékunk is színes. Lesz lovagoltatás, arcfestés, hajfonás, gasztrosétány, kézműves kiállítók, játék és édesség árus, show műsorok és sztár fellépők. 9 órakor díjazásos főzőversennyel és egy kincskereső túrával indítjuk a napot, melynek végén a legszerencsésebb csapat nyereménye egy wellnes pihenés lesz! 10:45-kor Demeter Attila utazóállatkertjét ismerhetik meg az érdeklődők, majd délben Oláh Gergő lép színpadra. A polgármester úr köszöntő beszédét követően, Nagykarácsony testvér-településének, Homoródkarácsonyfalvának fúvoszenekarát hallhatjuk, őket pedig a különböző show-műsorok követik. A térség táncosai mutatják be tehetségüket különböző korcsoportokban és művészeti ágakban. Miután bárki azt gondolja,hogy itt a vége, örömmel mondhatjuk, hogy nincs, hiszen nincs rendezvény esti mulatság nélkül: 20:00 órától Loretta, és 21:00 órától Bódi Csabi énekes biztosítják a szórakozást és jó kedvet.

Mit várnak legjobban?

– Számunkra minden egyes fellépőnk egyformán fontos! Ami kiemelkedő lehet a változatos és színvonalas műsor mellett a nagy közönség számára, az a Family fest vidámparkos családja, ők ebben a térségben most mutatkoznak be először, így izgatottan várják a színre lépést. Egyet elöljáróban már most megígérhetünk: a kicsik és nagyobbak is megfogják találni azt az eszközt, amire mosolyogva ülnek majd fel. Van a kínálatban haligali, gyermek és felnőtt lánchinta, céllövölde, és többek között

a gyerekek nagy kedvence, az ugrálóvár is.

Az egész napot úgy állítottuk össze a szervezőkkel, hogy már délelőtt szívesen látogassanak ki a családi és baráti társaságok. A gasztrosétány színes és változatos. Lesz a kínálatban hotdog, hamburger, sültkrumpli, lángos, wrapp, rántottsajt és sok más ízletes finomság ebéd gyanánt. Akik pedig csupán nassolni szeretnének vagy

az ebéd után még maradt hely a finomságoknak, ők kóstolhatnak sok más nyalánkságot az édességkínálatból.