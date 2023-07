De nem csak egymásra találtak rá, hanem a régi tanárokra is! Madaras Annamária tanárnő eljött a találkozóra, hogy megtisztelje jelenlétével a nosztalgiapartin.

A bulin 16 öregdiák jelent meg, akik még mindig feltudták idézni az általános iskolai kalamajkákat. Nem hagyták ki a lehetőséget, hogy megemlékezzenek azokról a tanárokról, akik már az égi katedráról

tekintenek le egykori diákjaikra és onnan vigyáznak rájuk. Talán valahol fentről nevetnek azon a sok kis diákcsínyeken, amiket annakidején az osztályteremben láttak.

Természetesen megemlékeztek az elhunyt diáktársaikról is, akik már túl vannak az "örök osztálykiránduláson". Talán csatlakoztak egy rockzenekarhoz a mennyben, vagy folytatják a kémiai kísérleteket az angyalokkal.

A találkozó hangulata fenséges volt. Az asztalok tele finomságokkal, hogy még inkább fűszerezzék a mókás történeteket. Egy kis pletyka, egy kis nevetés, és persze jóízű evés-ivás, hogy elviselhető legyen a nosztalgiázás.

A diákok végül búcsút intettek egymásnak és Madaras Annamária tanárnőnek, de nincs vége a mulatságnak! Megbeszélték, hogy jövőre újra találkoznak, addig is mindenki vigyáz magára visszaemlékezve a diákévekre, amikor még minden lehetségesnek tűnt, és az iskola egy mókás kaland volt az életükben.