A fesztiválszezon, a koncertek minden évben meg tudnak valamivel lepni, új élményt okozni. Hihetetlen látni, hogy egy népszerű magyar előadó, vagy zenekar mennyi embert meg tud mozgatni. De ami talán ennél is megdöbbentőbb tud lenni, hogy egy alapvetően egyetemistáknak szóló fesztivál mennyi korosztályt vonz be, amikor eltűnnek a generációs különbségek, és a huszonéves együtt bulizik a negyvenes korosztállyal. A cukiság versenyt azonban azok a szülők és gyermekeik nyerték meg, akik talán először vették részt együtt egy koncerten és élték át annak a különleges pillanatát. Csak remélni tudom, hogy egyszer nekem is megadatik egy ilyen élmény apukaként...