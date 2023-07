A Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlegének munkatársai töretlenül dolgoznak azon, hogy a legkisebbekkel is megszerettessék a könyveket, az olvasást. Jerome Judit gyermekkönyvtárossal többek között arról beszélgettünk, kollégáival közösen milyen foglalkozásokat tartanak a könyvtárban, hogyan teremtenek kapcsolatot a hozzájuk érkezőkkel és milyen tapasztalatokat gyűjtöttek az elmúlt években az olvasóközönséggel kapcsolatban. A szakembert arról is kérdeztük, mit tehetnek otthon a szülők annak érdekében, hogy gyermekeik szívesen forgassák a könyveket. A Feol Podcast vendégeként Jerome Judit elmondta, ezen a területen miért fontos a példamutatás, a rituálék, valamint az élmények, de választ ad arra is, vajon a filmek, sorozatok és az online játékok valóban elvonják-e az olvasóközönséget.