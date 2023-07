Több mint 100 malac megmenekült

A 60 évvel ezelőtti vihar megyénk több épületében kárt okozott, a villámcsapások következtében több mint százezer forintnyi érték esett a lángok martalékául. De több is lehetett volna. Hogy miért nem, arról szól ez a több mint fél évszázados történet.

„Délután három óra körül a lepsényi termelőszövetkezet öt dolgozóját szorította be a zivatar a tsz egyik gazdasági épületébe. A villámok sűrűn csapdostak, majd a vihar elvonulni látszott, s ők öten kiléptek a szabadba. Talán két méterre sem jutottak, villám csapott az épületbe. A villámcsapásra mindannyian elvesztették eszméletüket, majd amikor pár perc múlva magukhoz tértek, első gondjuk a sertésfiaztató volt. A hatalmas nádtetős épület már akkor lángokban állt. Gondolkodásra nem volt idő.

„Ég a vagyonunk!" – kiáltották! – A negyvenméteres, harminc katricás nagy épület, a harminc kocával, a kétszáz választási malaccal! S ők berohantak a lángok közé. Harminc anyakocát és mintegy száz malacot kimentettek. Az épületet azonban már nem lehetett megmenteni. A magasra csapó lángok, a lezuhanó izzó parázs maga alá temette a bennszorult állatokat. Hanem a tsz vagyonának jelentős része megmenekült a pusztulástól." – olvasható az 1963. július 10-i Hírlapban.

Megmosolyogtató árak

Mindig érdeklődve lapozgatom a régi újságokat. Különösen figyelve az árak változásait, a ma már csak filléresnek tűnő összegek elmosolyogtatnak. Legutóbb a Fejér Megyei Hírlap 1993-as július 10-i lapszámában olvastam a következőt:

„A július eleji zöldség-gyümölcs piac szenzációja, hogy meglepően igen nagy mennyiségű hazai görög- és sárgadinnyét kínálnak a termelők. Ráadásul árban is sokkal elfogadhatóbb, hiszen egy-másfél héttel ezelőtt 100 forintért adták, jelenleg mindössze 30 forintért mérik. Most lenne ugyanakkor a sárgabarack szezonja, sajnos kevés termett az idén, ezért 50 forintos őszibarackáron kapható csak. A sárgarépa és a gyökér csomója (kilóban nem kapható) még mindig 20 forint fölött van, ami viszont azaszályos időjárásra utal. Főzőtököt azonban már 10 forintért is adnak"