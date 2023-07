Az akció lényege, hogy már fiatal korban megszeressék a gyerekek a könyveket és szeressenek olvasni. A figyelemfelkeltő plakátokon lévő mondatok pédául egytől egyig cselekvésre buzdítják a csöppségek: „Gyere és csatlakozz a nagy nyári olvasási kalandhoz!”

A könyvekből nem csak tanulni lehet, hanem ugyanolyan jól elszórakoztat bennünket, mind a telefon vagy a tévé. Vagy még jobban, hisz egy könyv olvasásakor szükség van a képzelőerőnkre is. Azt szeretném elérni, hogy a gyerek örömmel vegye kezébe a könyvet, és olvasson saját örömére. Nem szabad félni az olvasástól, minden nap egyre jobban és jobban fog menni. Gyakorlat teszi a mestert szól a mondás, és ez tényleg így van – nyilatkozta portálunknak Tábiné Nyúl Gabriella, aki Csukás István: Nyár a szigeten című ifjúsági regénye nyomán kis szigetté alakította a könyvtárat.

Az előszállás kultúrfelelőse a a két hete tartó nagy nyári olvasási kihívásról számolt be a FEOL-nak , melynek alkalmai júliusban minden hétköznap 9-11 óráig tartanak.

– Július 3-án indultunk 4 kis lakóval, most, így a program felénél már 14 lakója van a mi kis szigetünknek. 8 új gyermek beiratkozója lett a könyvtárnak. De még mindig kapok jelzéseket, hogy szívesen csatlakozna gyermek, ha hazajött a nyaralásból vagy egy másik táborból. Nagyon örülök, hogy ennyire népszerű lett ez a kezdeményezés. Magam sem gondoltam volna, hogy ennyi gyerek jön el majd minden nap. A szülőktől pedig minden nap kapok pozitív visszajelzéseket, hogy otthon is kézbe veszi már a gyerkőc a könyvet és olvasgat. Van egy kisfiú, Hunor, aki most iratkozott be, szeret sütni-főzni, és az általa kikölcsönzött Bogyó és Babóca finomságai című könyvből anyukája segítségével elkészített sütikkel meglepte egyik nap a társait.

Egy kisfiú anyukájával megsütötte Bogyó és Babóca finomságait.

Forrás: Könyvtár

Az olvasás mellett természetesen a játékos feladatok is terítéken vannak:

– Minden nap igyekszem megmozgatni a szigetlakókat: építettünk már könyvekből tornyot: ki tudja a legmagasabbra felépíteni úgy, hogy az legalább 3 másodpercig állva is marad, úgy, hogy nem tarthatja semmi; a könyv dominó-day napon megmutathatták, hogy mennyire kitartóak egy feladatban, még akkor is, ha az nem sikerül elsőre, másodikra, vagy harmadikra sem és csak a századszori nekifutást koronázza siker. És mennyire tudnak csapatban dolgozni, egymáshoz alkalmazkodni. Körülbelül 150-200 könyv dőlt le végül sikerrel.

Az önfeledt játék sem maradhat el.

Forrás: Könyvtár

Volt társas játék nap, ahol a puzzle, kártyák (magyar, francia), ugróiskola, gazdálkodj okosan is előkerült; feladat volt 1 perc alatt minél több labda kosárba juttatása szabad szemmel, majd bekötött szemmel a többiek navigálásával; illetve egy lufit kellett terelgetni úgy, hogy az ne érjen földet, de közben a labdát is szedegetni a földről meghatározott idő alatt (1 perc). A Sarokház Cukrászda szülinapi rajzpályázatára is készítettünk rajzokat, és kézműveskedtünk is. Hátra van még két hét, én nagyon bízom benne, hogy a továbbiakban is ilyen lelkesen jönnek majd a szigetlakók, hogy együtt tölthessünk egy kis időt, ott, a mi kis szigetünkön.