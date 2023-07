Hol jár most a fejlődésben?

– A két évvel ezelőtti állapothoz képest nagyon sokat javultam. Már tudok autót vezetni, ezzel kitágult a világ, könnyen eljutok a kezelésekre, edzésekre, nem kell segítséget kérnem. Egy speciális, a lábamat megtámasztó járássegítő eszközzel – amit csak nyúlcipőnek hívok – tudok egyedül közlekedni, néha már a mankót sem viszem magammal. Lépcsőre, padkára még nem tudok fellépni, ez lesz a következő, amit el akarok érni. Tavasz óta egyedül kell boldogulnom, a bevásárlás, takarítás és még pár dolog nagyon nehéz, de mindig van, aki segít ezekben.

A közösségi oldalon pedig láttuk, hogy már Török Evelin személyi edzőhöz is jár! Hogy jött a lehetőség?

– A közel fél éves rehabilitáció alatt teljesen elsorvadtak az izmaim. Gyógytornát és egyéb kezelést hivatalosan nem kapok, ezért magamnak kellett a fejlesztésemre megoldást találnom. Evelin volt az a személyi edző, aki levelemre válaszolt és eleinte az otthonomba járt edzeni engem. Így annyira „megerősödtem”, hogy két éve már a konditeremben tudjuk folytatni az izomépítő munkát. Mellette járok egy speciális mozgásterapeutához és fizikoterápiára is. Hálás vagyok neki és mindenkinek, aki támogat a fejlődés útján.

Hisz a felépülésben. Bakancslistáján Görögország is szerepel.

Fotó: HH- családi album

Mi vár Önre a nyáron: Először nézzük meg munka szempontjából?

– A hétköznapok kihívásai és az edzések rendkívül megerőltetőek számomra, ezért dolgozni nem tudok. Nem bírnám. Több mint tíz éve vagyok a Vadmadárkórház önkéntese, Berkényi Tamás szakállatorvos emberileg mellém állt és most ott vagyok mellette segítőként is. Igaz, sete-sután, sok mindenben ügyetlenül, de nagyon lelkesen, emberek és állatok között, mégsem teljesen egyedül itthon. Ez is betudható egyfajta pszichés rehabilitációnak – mosolygott el – Sajnos origamizni már nem tudok a kezeim miatt. A gyógyulás során újra meg kellett tanulnom például írni is, ezért elkezdtem festeni, amit néha a Paverpol szobrásztechnikával (megunt textilek újrahasznosítása) ötvözök. Az alkotásaim több csoportos és egyéni kiállításon szerepelnek, illetve vannak felkéréseim. A nyár ezeknek a jegyében fog telni.

Nyaralás? Van bakancslistája, ahova szeretne eljutni?

– Alkotó nyaram lesz idén. Bakancslistám van! Ausztriába, a magas hegyekbe vágyom és majd egyszer Görögországba is szeretnék eljutni. Szeretem a hegyeket, a sziklákat – egyszerűen elbűvöl a természet vadszépsége és ereje. Viszont ezekre a helyekre eljutni is most még elérhetetlen számomra, bár a járássegítővel és valakire támaszkodva már körülbelül két órányit tudok menni. Szeretem a kihívásokat és soha nem adom fel a felépülésem reményét!