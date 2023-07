Bármikor kerülhet az ember olyan helyzetbe, hogy nem jut el időben háziorvosához, viszont a megszokott gyógyszerére szüksége van. Ha csak ennyi a teendő, akkor ma már ritkán dönt úgy a beteg, hogy személyesen keresi fel háziorvosát. Telefonon vagy e-mailen is kérheti, hogy eReceptet kapjon, melyet a patikában kiválthat. Erről Gróf Andrea betegjogi képviselő így nyilatkozott a feol.hu megkeresésére: „Az EESZT-ben főszabály szerint továbbra is törvényileg szabályozott módon, orvos-páciens találkozót követően írható fel eRecept. A találkozó azonban – a jogszabályi előírások teljesítése mellett – telemedicinális ellátás keretében is történhet, így ennek keretében is rendelhető gyógyszer.„ Magyarul: ha az orvos úgy dönt, telefonos egyeztetést követően is felírhatja a gyógyszereket.

De megtörténhet, hogy az ellátás nem történik meg és már nincs más lehetőség, csak az ügyelet igénybevétele. Gróf Andrea betegjogi képviselő a feol.hu-nak elsorolta, mire van lehetőség az ügyeleten: „Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. §-a alapján, az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel.”

Érezheti úgy azonban a beteg, hogy ellátásával kapcsolatban kifogása van. Ebben az esetben egyre többen fordulnak a területileg illetékes betegjogi képviselőhöz. Az elérhetőségét tartalmazó hirdetmény általában jól látható helyen megtalálható valamennyi egészségügyi szolgáltatónál. Gróf Andrea azonban hangsúlyozta: a tájékoztató hirdetményeken az elérhetőségek mellett szerepel az a tájékoztatás is, hogy a betegjogi képviselő munkanapokon, munkaidőben érhető el, így egyéb időszakban sem a betegjogi képviselő közvetlen telefonszáma, sem a zöld szám nem érhető el. A nem fogadott hívásokat – ha a telefonszámot kiírta a rendszer –, az ígéretek szerint visszahívják a következő munkanapon.

Persze a betegnek sem csak jogai, de kötelezettségei is vannak – emelte ki a betegjogi képviselő: így az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.