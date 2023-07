Fridrich-Czinkóczi Kata a feol.hu-nak elmondta, hogy autista és sajátos nevelési igényű gyerekeknek és családjuknak szeretnek időről időre élményt adni, és nekik gyűjteni. Ennek a programnak a része volt a péntek délutáni esemény is, ahol csikós és díjugrató bemutatóval örvendeztették meg a résztvevőket.

– Amikor Kostyák Eszter az Esőcseppekért Alapítvány kuratóriumi elnöke elhatározta, hogy élménydús napokat szerez az érintett családok gyermekeinek, nem gondolta, hogy ilyen sikeres hetet zárnak – kezdte beszélgetésünket Fridrich-Czinkóczi Kata, aki maga is örömmel veszi ki a részét a munkából – Minden nap különböző játékos, mozgalmas programokkal várta a gyerekeket Nagykarácsonyban. Ehhez tartozik például látogatás a Levendulás Tündérkertbe és a Ma No Ka - Tanyára, ahol néhány órát lovakkal tölthettek a gyerkőcök. Ennek apropóján egy kis bemutatóval is készültünk a családoknak péntek délután. A gyermekek lovaskocsivak érkeztek hozzánk, ahol Vaklufis Norbi jóvoltából hajtogatott lufiállatokat kaptak ajándékba, majd a családjukkal együtt megtekinthették Fridrich Laura díjugrató-, és Szopori Zsolt csikósbemutatóját is, melyek osztatlan sikert arattak. Nem mehetünk el szó nélkül egész heti segítőink mellett, Fridrich Norbert, Németh Réka, Marodáné Turai Frida minden nap azon voltak, hogy a programok zökkenőmentesen és jó hangulatban teljenek. Úgy érezzük sikerült! – zárta gondolatait nagy mosollyal.