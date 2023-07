A beszédes cím – Álomélet – mögött egy viszonylag vékony kézikönyv áll, amely utat szeretne mutatni egy teljesebb, boldogabb élet felé. A szerző Vacsi Viola, aki közgazdászként is dolgozik, emellett azonban mintegy tizenöt éve foglalkozik önismereti személyiségfejlesztéssel. A benne felgyűlt eddigi tapasztalatokat, az általa jónak tartott módszereket először három éve foglalta könyvbe: ez volt a Tükörvény, amelyet a regényes keretet megíró Horváth Irmával együtt jegyez.

Friss, önálló munkája, az Álomélet ennél gyakorlatiasabb, az elméleti részek mellett kifejezetten a technikákra koncentráló.

Ő maga is hosszú utat tett meg és számos módszert próbált ki, amíg eljutott odáig, hogy másoknak adjon tanácsot abban, hogyan tudnának jó irányban változtatni életükön. Erről így mesélt:

- Az én gyermekkorom sem volt egyszerű, sok nehézséget, bajt tapasztaltam magam körül, ezért körülbelül tizenhat évesen elkezdtem önismereti, ezoterikus jellegű könyveket olvasni. Aztán számos önfejlesztő, segítő módszerre is rátaláltam, ám az igazi az volt számomra, amikor eljutottam az önismereti személyiségfejlesztéshez, az NLP-technikához, valamint kitanultam a Bach-virágterápiát. Ezeket alkalmazom a mai napig is az egyéni konzultációkon vagy a csoportos alkalmakon. Szeretnék egy új nézőpontot adni annak, aki eljön hozzám, és jó látni, ha már az első alkalom után másként megy ki tőlem, mint ahogyan bejött. Ugyanakkor egy találkozás vagy beszélgetés önmagában, a valódi tettek nélkül kevés lenne, nagyon fontos, hogy aki változtatni szeretne az életén, az napi szinten tegyen ezért, tehát gyakoroljon. Ebben nyújt támogatást az Álomélet című könyvem. Elméletből ugyanis rengeteget ismerhetünk, ám azok gyakorlatba való átültetése sokszor nem történik meg. Én a változások tényleges megvalósításában szeretnék segíteni, valamint abban, hogy aki ezt a könyvet a kezébe veszi, az meg tudja határozni azt, mitől lehet boldog, aztán konkrét lépéseket tehessen a boldogság, az álomélet felé.

Vacsi Viola egy teljesebb, boldogabb élethez szeretne utat mutatni új könyvével

Fotó: Klein Anna

- A tíz pillérre – például a félelmek, valamint a negatív viselkedésminták és tapasztalatok kezelésére, a saját utunk felismerésére – építő kiadványban most nincs keretként mesés történet, azonban a pillérek bemutatása során nagy szerepe van a tudatalatti bevonásának, amely képek és hasonlatok által történik. Ezeket használom a mondanivalóm megerősítésére, mélyebb rögzítésére és tartósabb beépítésére – tudtam meg Violától, aki próbaolvasókat – barátokat, családtagokat – is felkért arra, hogy véleményezzék a könyvet. Észrevételeik alapján már írás közben is alakult a szöveg, hogy minél könnyebben használható és érthető legyen.

Viola hozzátette: ez a könyv azoknak szól, akik szeretnének magukon, az életükön változtatni. Vannak ugyanis olyanok, akik ugyan rosszul érzik magukat, de nem szeretnének módosítani semmin. A változtatásra, a más nézőpontra egyébként azért van szükség, mert ha nagyobb vagy visszatérő probléma jelentkezik az életünkben, azt a korábbi sémákkal nem tudjuk megoldani. Ilyenkor szükséges új módszerek találása és alkalmazása, vagyis tényleges elsajátítása.

Ehhez az átalakuláshoz járulhat hozzá a kézikönyv, amely a valódi változáshoz az elméleti tudáson felül segítő feladatokat is ad az olvasónak.