Tessék nekem elárulni, hogy születnek az ötletei? Álmában is ezen gondolkozik?

– Könyvtáros vagyok, mindig azon jár az agyam, hogy hogyan tudnám minél játékosabban megszerettetni a gyerekekkel a könyveket, az olvasást. Igen, sokszor még álmomban is – mosolyodott el Tábiné Nyúl Gabriella – Ebből az alkalomból az iskola első osztályosait hívtam meg a könyvtárba, akik már maguk is jól kiismerik magukat a betűk birodalmában és amit most egy tanév alatt megtanultak, azt a nyáron gyakorolhassák. Szeretném, ha minden nap szánnának 20-25 percet az olvasásra, hogy majd aztán szeptembertől már magabiztosabban vehessék kezükbe a könyveket, és idővel könyvszerető olvasóvá, könyvtárba járókká váljanak. Már a helyi iskola igazgatónőjétől is ígéretet kaptam, hogy a nagy nyári kihívást az összes osztályba eljuttatja a közösségi oldalon, hogy bárki csatlakozhasson.

Elárul valamit a részletekből?

– Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárba az Olvaslak-szigetre! Lesz egy napló (menetlevél) minden gyerkőcnek, amibe pecséteket, nyomdát lehet gyűjteni, illetve a saját kis gondolatait, érzéseit is leírhatja a kis szigetlakó. Aki eljön és teljesíti a kihívást (nem kevesebb, mint napi 25 perc olvasást személyenként! ) az kap egy nyomdát. Hogy a hétvége se maradjon olvasás nélkül, plusz nyomdákért otthon is ér olvasni, amiről fotót kérek a szülőktől. Csak bemondás alapján nincs nyomda! – mosolyodott el ismét. Az otthoni olvasás is lehet móka! Íme néhány tipp a gyerekeknek: olvasd fel kedvenc receptedet anyának, egy verset a cicádnak, egy mesét a kutyádnak, vagy olvass a fa alatt hasalva!

A könyvtári alkalmakkor Csukás István: Nyár a szigeten című ifjúsági regényét fogjuk olvasni. Az intézmény egyik sarka lesz a mi szigetünk és onnan követjük nyomon a Bádogos, Cseppcsányi, Tuka, Kece, Palánk és társainak történetét.

Ugróiskolán keresztül jutottak el a résztvevő gyerkőcök az olvasás birodalmába.

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella

A felhívásban olvasható: legyen neked is bingód! Ezek szerint az értékes nyeremények sem maradnak el?

– Így van! Akik teljesítik a kihívást az élmények mellett sok hasznos dolgokkal gazdagodhatnak az iskolakezdésre, é természetesen, a gyümölcsök és az édességek sem maradhatnak el jutalmul.

Kis túlzással mondhatjuk, hogy Előszállás a könyvolvasás fellegvárává vállt. A programok olvasásra csábítják az érdeklődőket. Egyetért ezzel?

– Bízom benne, hogy efelé haladunk. Magam részéről mindent megteszek ezért! Azt szeretném elérni, hogy a gyerek örömmel vegye a kezébe a könyvet, és olvasson saját örömére. Nem szabad félni az olvasástól, minden nap egyre jobban és jobban fog menni. Gyakorlat teszi a mestert szól a mondás, és ez tényleg így van. Napi 25 perc gyakorlás a 24 órából igazán nem sok és nem egy lehetetlen kihívás. Ráadásul társaságban még gyorsabban megy az idő. Biztos lesznek olyan gyerekek, akiknek jobban kiigazodnak majd a betűk világában és lesznek, akik kevésbé. De sebaj! Ott és akkor, abban az egy hónapban, a mi kis szigetünkön mindent megoldunk.

A részvétel ingyenes, viszont könyvtári tagsághoz kötött. Aki a legtöbb nyomdát gyűjti össze ebben az egy hónapban, ő lesz a mi kis szigetünk kapitánya a következő nyárig.