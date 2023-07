Második alkalommal is nagy sikerrel zárult a Toppantó tábor a Planning & Trading Kft.-nél. A táborban az ott dolgozó szülők gyermekei, unokái - összesen huszonketten - vehettek részt és közben játékosan ismerkedhettek meg a magyar hagyományokkal. Ez lenne maga a Toppantó lényege is, ahogy mondja az alapító, Besenyei Andrea - „Hagyományos értékek, egy modern világban.”

A múlt héten tartott tábor programjait tekintve is színesre sikeredett. Sor került buszos kirándulásra a Sáfrán Pincébe (Csákberény), vonatos kirándulásra Balatonakarattyára a Bercsényi strandra és képzeletbeli utazásra a Toppantó világába. A tábort a Toppantó két foglalkozásvezetője, Rádi Csilla és Murár Nóra tartotta számolt be az élményekről Besenyei Andrea, majd a részletekre is kitért:

– A hét a Sáfrán Pincében indult, ahol még az ismerkedésen és a közös szabályok kialakításán volt a hangsúly. Ezután kezdetét vette a játék, ami mindennek az alapja. Tudniillik, a játék a gyerekek elsődleges örömforrási lehetősége, és ezzel együtt a legjobb tanulási módszer az életkori sajátosságaikból adódóan. A játék mellett a héten készítettek a gyerekek levendula csokrot, kipróbálhatták a számháborút, kézműveskedtek, sőt a tábor zárásaként a táncházat tartottak és nem maradhatott el a már hagyománnyá vált faültetés sem a fehérvári vállalat telephelyén.