– A Béka-tónál már tavaly is tartottam jógát, nagyon szerették a felnőttek és a gyerekek is. A fákkal körülvett kis tó egyedi hangulatot ad a jógának. Felfrissít és különleges energiákkal tölt fel. Egyszerre van jelen az Ájurvéda öt eleme: a víz, a föld, a tűz (napsütés), a levegő és az ég. Nagyon ideális az óra végi relaxációkhoz – kezdte beszélgetésünket az oktató, majd a részletekre is kitért:

– Erdő veszi körbe a helyet, szellő járja át a fák lombjait, madárhangok, vízcsobogás. Egy-egy hal néha felugrik, nagyot csobban a tóban. Távolról, a körön kívülről beszűrődnek a falu hangjai: fűnyíró, traktor, kutyaugatás, emberek beszélgetnek. Ez a kettősség, ez a hangulat jellemzi a helyet: lélekben felemel, de mégis a földön tart. Az elme megnyugszik, a test ellazul, boldogság és harmónia érzés keletkezik a szívekben – teszi hozzá.

Fotó: Interjúalany

Mint megtudtuk, bárki részt vehet ezeken az órákon, ráadásul teljesen ingyenesen, míg az eszközöket Lukács Valéria biztosítja. A dégi jógaoktató kiemelte, hogy a kezdőket is szívesen látja, hiszen nem akrobatikus jógáról van szó, hanem olyan mozdulatsorokat kiviteleznek, amelyeket bárki meg tud csinálni a saját szintjén. A résztvevők megismerkedhetnek különböző jógairányzat elemeivel, jógaeszközökkel, légzéstechnikákkal.