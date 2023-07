– Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, ez a forróság nehezen viselhető volt szombaton. Emiatt pedig kevés ember látogatott ki a rendezvényre. Emellett sajnos némi „ellenszéllel” is meg kellett küzdenünk, amit nem nagyon tudtunk mire vélni, hiszen mi egyszerűen élményt szerettünk volna adni az itt élőknek, ráadásul teljesen térítésmentesen, belépő nélkül – kezdte beszélgetésünket Gódány Diána szervező, aki hozzátette, hogy ettől függetlenül a kitartóbb baráti társaságok, nagyobb családok nem tágítottak. Bográcsoztak, vidáman ettek-ittak, mígnem 17 órakor már ők is a fedett színpad előtti padsorokban foglaltak helyet, hogy részesei legyenek a változatos és színes programnak.

Forrás: szervező

– Akik azonban kint voltak, mind mosollyal az arcukon köszönték meg ezt a napot, őket idézve színvonalas, látványos, pazar fesztivál volt. Öröm volt belenézni a két oldalon felsorakozó árusorba, ahol az ígéretünkhöz híven volt minden, a gyrostól, a wrappon át a palacsintáig, szó szerint minden. Limonádékkal, popcornnal, édességgel, vattacukorral és játékokkal kedveskedtünk a kicsiknek. A nagyok kedvükre választhattak lángos, kürtőskalács, kolbász, hekk kínálatunkból. Hűsítőképpen találtak jégkását, koktélokat és természetesen sört is! A technikusunk olyan szinten volt profi, hogy egyetlen pillanatra sem volt fennakadás a nap folyamán! Fontos hangsúlyoznom, hogy a koncertek zökkenőmentesen mentek le neki köszönhetően, és hálásak vagyunk a polgárőrségnek is, akik egész nap tartották a frontot. Azt, hogy a rendezvény színvonala a vártakhoz képest teljesített, nem kérdés! Azt hiszem büszkén mondhatom, hogy a csapatunkkal helytálltunk, és az előzetesen rossz hírünket keltőknek bebizonyítottuk, hogy bizony a Family Fest nem csak ígér hanem teljesít is! Amint azt már az elején említettem, egyetlen ellenségünk volt, a hőség! Azt gondolom ezért sem én, sem a férjem, és főként nem a csapatunk a hibás! Büszke vagyok rá, hogy az első perctől minket támogató polgármester úr megköszönte a munkánkat és visszavár minket azzal a reménnyel, hogy lesz még Nagykarácsonyon rendezvényünk! Erre azt tudjuk mondani, hogy ha a negatív megítélőink elismerik a teljesítményüket, és beállnak a kezdeményezésünk mögé, akkor szívesen visszatérünk Nagykarácsonyba!

Beszélgetésünk végén Gódány Diána szervező elmondta, hogy a Family Fest nem áll meg! Következő állomásuk augusztus 5-én Dunaújváros, augusztus 19-én Perkáta lesz, amit szeptember 9-én az első Dunaújvárosi Zenei Fesztivál követ.