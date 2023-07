– Elmagyaráztuk a gyerekeknek, hogy hogyan kell megóvni és megőrizni természeti kincsünket az ivóvizet, és milyen szerepük van abban, hogy óvják a vízkészletet. Beszéltünk az ivóvíz takarékos használatáról, a szennyeződések veszélyeiről és az ivóvíz védelméről. Az előadás során interaktív elemeket is beépítettünk, hogy még érdekesebbé tegyük a gyerekek számára a témát. Képekkel és demonstrációkkal illusztráltuk az ivóvíz útját, és szerepjátékokat is játszottunk, ahol a gyerekeknek lehetőségük volt kipróbálni eszközeinket. Szokták mondani, hogy az igazán jó kérdés csak őszinte kíváncsiságból fakad – ebben pedig a gyerekek verhetetlenek voltak most is. Nagyon örültünk, hogy a gyerekek aktívan részt vettek az előadáson, és bízunk benne, hogy amekkora élmény volt számunkra ez a foglalkozás, legalább akkora nekik is. Reméljük, hogy sikerült megéreztetnünk velük az ivóvíz fontosságát és a FEJÉRVÍZ Zrt. által végzett munka jelentőségét. Bízunk benne, hogy további hasonló eseményekre a jövőben is lehetőségünk lesz, hogy továbbadhassuk az az ivóvízzel kapcsolatos fontos üzeneteket.