Hogyan készül a kánikulai napokra a FEJÉRVÍZ, milyen esetleges fejlesztések történtek tavaly óta, hogy a tavalyihoz hasonló magas vízigényeket ki tudja szolgálni?

– Tavaly fejeztük be a több éve tartó energiahatékonysági programunkban szereplő kutak és nyomásfokozók szivattyúinak cseréjét. Közel negyven darab új modern, energiatakarékos és üzembiztos szivattyút építettünk be. Szintén 2022. évben készültek el a vízminőség javító programban szereplő abai-, enyingi- és kálozi vízműtelepeken az új víztisztító berendezések. Ezeken a településeken már szűrt-, vas-, mangán- és ammóniamentesített vizet szolgáltatunk új nyomásfokozók és új üzembiztosabb villamos és irányítástechnikai berendezések segítségével. 2022. és a2023. évben több régi kutunkat felújítottuk. Betétszűrőztük a több mint 100 éves Székesfehérvár Aszalvölgyi galériasort, Cecén és Sárkeresztúron pedig a sérült rétegvizes kutakat.

Emellett új kutakat fúrtunk Székesfehérvár Sóstón és Martonvásáron. Ezeknek az új kutak bekötésének tervezése, előkészítése van jelenleg folyamatban. Természetesen ezeken a fejlesztéseken, beruházásokon kívül társaságunk minden olyan javítást, karbantartást előre tervezetten elvégez, ami a folyamatos és biztonságos szolgáltatáshoz szükséges.

Gyakran hallottuk az előző években mi lakók: Takarékoskodjunk a vízzel! Tudjuk persze, hogy ez egy társasjáték: Hogyan tudjuk már most mi lakók segíteni Önöket, hogy ehhez hasonló ne forduljon, vagy minél kevesebbszer elő?

– A korábbi évek forró nyári napjai sokszor nagy kihívások elé állítja a vízszolgáltatókat. A naponta elhasznált vízmennyiség ilyenkor megnő, akár a jellemző átlagos vízmennyiség többszöröse is lehet. A vízellátó rendszerek sok helyen folyamatosan, teljes kapacitással működnek. Ilyenkor egy kisebb hibát is villámgyorsan kell elhárítani, hogy minél kisebb legyen egy komolyabb vízhiány kialakulásának esélye. A vízellátó rendszereket sok helyen nem ekkora fogyasztásra tervezték, ezen javíthat a felhasználók tudatosabb vízfogyasztása. A forró nyári napokon kerülni kell az autók csapvízzel való mosását. Nem segít szinte semmit a hőérzet javításában, azt is csak rövid ideig, viszont nagyban megnöveli a vízhiány lehetőségének kialakulását, ha az utakat, járdákat ivóvízzel locsolva próbáljuk meg hűteni.

Mi a helyzet a kertek locsolásával?

– Ha automata öntözőrendszerrel rendelkezünk, programozzuk át a locsolás idejét a hajnali órákra. Ez egyrészt üzemeltetői és fogyasztói szempontból kedvezőbb, mert ilyenkor sokkal alacsonyabb a vízfelhasználás az esti csúcsidőszaki fogyasztásoknál. Így könnyebben tudják a kutakban lévő szivattyúk pótolni az elhasznált mennyiséget, ezzel pedig csökken a víznyomásesés és a vízhiány kialakulásának lehetősége. Másrészt a növények szempontjából is kedvezőbb ez az időszak a locsolásra az esti óráknál, mivel a levelekre jutó vízmennyiség ilyenkor hamarabb felszárad csökkentve a gombás betegségek kialakulásának esélyét. A kijuttatott vízmennyiségnek a meleg délelőtti időszak beköszöntéséig pedig van lehetősége beszívódni a talajba, így kevesebb víz esik a párolgás áldozatául és több hasznosul ott ahová valóban szántuk.

A locsolást érdemesebb és gazdaságosabb inkább ritkábban, de nagyobb vízadagokkal végezni. Így a talaj mélyebb rétegei is át tudnak ázni, a talaj nedvességtartalma tovább marad meg és szintén kevesebb a párolgásból adódó vízveszteség. Ha lehetőségünk van rá, érdemes olyan öntözési módot választani, ami a vizet a növény tövéhez a lehető legközelebb juttatja, mivel így csökken a leveleken kialakuló gombás betegségek lehetősége és a nagyobb felületen történő nagyobb mértékű párolgás (pl. csepegtető öntözés, duzzadó tömlő).

És a medencék feltöltésével? Sokan még csak most kapnak észbe, hogy fel kellene tölteniük.

– A nyári időszak kezdetén nagy vízmennyiség fogy el a kerti úszómedencék feltöltésére. A medencék feltöltését szintén kérjük a csúcsfogyasztási időszakokon kívül elvégezni. Ezzel szintén a vízhiány és a víznyomáscsökkenés esélye csökkenthető, másrészt kisebb a lehetősége a vízminőségi problémák kialakulásának. A hálózatban kiülepedett üledék a medencetöltések, illetve más egyszerre történő nagyobb vízhasználatok hatására felkeveredik, ami sárgás, barnás, esetleg feketés elszíneződést, zavarosodást okoz.Ha a nagyobb vízhasználatokat nem a hétvégi csúcsfogyasztási időszakokra hagyjuk, az elhasznált vízmennyiség egyenletesebb lesz és nem okoz akkora felkeveredést a hálózaton.

És végül: Milyen nyárra számítanak a társaságnál?

– 2023. év első félévében közel háromszor annyi csapadék hullott, mint az 2020-2022. években átlagosan. Az időjárás előrejelzésekben jellemzően maximum 30 fok körüli hőmérsékletek szerepelnek. A 2023. év nyara tehát várhatóan nem lesz olyan meleg és száraz, mint az elmúlt évek, így a korábbi évekhez képest kisebb vízigényeket kell várhatóan kiszolgálnunk. Kollégáink a nyári időszakokban sokszor megfeszített, sokszor láthatatlan munkát végeznek azért, hogy a csapot kinyitva a legmelegebb napokon is a maga természetességével a folyjon ki a víz. Megköszönjük, ha ezt a munkát segítik a felhasználóink azzal, hogy tudatosabban, kicsit jobban odafigyelve használják azt a kincsünket.