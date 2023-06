Nem kis célokat tűztek ki maguk elé, éjt-nappallá téve gyakoroltak, az élet és a kemény munka pedig őket igazolta, hiszen alig több mint egy év alatt felértek a "világ tetejére". Ne szaladjunk azonban ennyire előre, hiszen az út a világbajnoki címhez nem volt mentes izzadságcseppektől, feláldozott szabadidőtől, fáradságtól és soha véget nem érős próbáktól .

2022 szeptemberében E osztályos országos bajnoksággal kezdték meg a szezont, miután egész nyáron az edzések és edzőtáborok kaptak főszerepet ellentétben a pihenéssel. Ahogy arról már korábban is írtunk a latin műfaj áll igazán közel a szívükhöz és ebben nem is nagyon találnak legyőzőre a táncparketten. Így hiába az E osztály, Lili és Milán már ekkor a D, illetve C osztályos lépéseket is begyakorolta egy nyár alatt. A szeptemberi országos bajnokságról két bajnoki címmel tértek haza, mind latin, mind pedig standard kategóriában. Az aranyérem pedig nem csak szépen csillogott, hanem feljutást is ért a D kategóriába a duó számára.

Minden hétvégén versenyeztek, és egy alkalom kivételével mindig a dobogó legtetejére állhattak fel, így másfél hónap leforgása alatt a D osztályt is átugrották és a C-ben találták magukat. December elejétől február elejéig rövid szünet következett számukra, mivel véget ért a versenyidőszak. A munka azonban nem állt meg, még az ünnepek alatt is edzettek, sőt táncpróbával kezdték az új esztendőt is. Nem telik el nap az életükből úgy, hogy ne húznák fel a tánccipőt, hiszen ez az életük, a jövőt is ebben látják, mindent egy lapra tettek fel. A céltudatosságnak köszönhetően pedig rövid időn belül a B osztályban találták magukat, ami hatalmas szintlépés minden táncos életében.

Idén tavasszal pedig egy több fordulóból álló világbajnoki kvalifikációs versenysorozaton vett részt a Bonton Tánc Sport Egyesület tehetséges párosa. A tavaszi kupán indultak el elsőként a Hattyú fantázianevet viselő produkciójukkal, amely mindkettőjük szívében különleges helyet foglal el, majd a Magyar Bajnokság következett, ahol szintén győzelmet arattak így kvalifikálták magukat a világbajnokságra. A zene és a koreográfia nemcsak Liliből és Milánból vált ki mély érzelmeket, hanem minden nézőből aki látja a szenvedélyes rumba mondanivalóját, valamint a csillogást a táncosok szemében. A koreográfiát Varga Gergely és Bendó Csilla állította össze, illetve Balázs Márk is jelentős szerepet vállalt a munkában. 2022-ben kezdték el összerakni a produkciót, amely rengeteg változtatáson ment át, míg elérte végleges, emelésekkel és nehezebbnél nehezebb elemekkel teli tűzdelt formáját. A kemény munka pedig meghozta gyümölcsét, hiszen Szabó Lili és Metzl Milán immár egy világbajnoki címmel büszkélkedhet.

Hatalmas volt az öröm

Forrás: Szabó Lili

A világbajnokságot Soroksáron rendezték, ahol a nyolc ország mérte össze tánctudását. Liliék kategóriájában három páros versenyzett, a Bonton Tánc Sport Egyesület színeiben pedig több duó is megmutathatta tehetségét. A Hattyú produkció pedig nem csak Liliék és a nézők szívét rabolta el, hanem a zsűrit is lenyűgözte. A parkettről jó megérzésekkel jöttek le, de természetesen izgultak, hogy külső szemmel is olyan volt-e a produkció, ahogy azt ők bentről megélték. A jó megérzés beigazolódott, Szabó Lili és Metzl Milán érzelmes tánca pedig világbajnoki címet ért. Nagyon büszkék voltak magukra, örömüket pedig családjaikkal és barátaikkal is megoszthatták, hiszen többen is elkísérték őket a nagy napra.

A jövőben sem akasztják szögre a tánccipőt, a pihenés szó pedig nem szerepel a szótárukban az előttük álló időszakban. Gőzerővel készülnek a következő versenyszezonra, ahol minél többször szeretnének a dobogó tetejére állni. Mindemellett tanítanak is, és a jövőjüket építgetik, természetesen a tánc köré, hiszen mindketten a Magyar Táncművészeti Egyetemre felvételiztek. Egy szó mind száz, gondoskodnak róla, hogy letegyék a névjegyüket a tánc világában, és nagyon jó úton haladnak.

