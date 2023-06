A dísztermet megtöltő vendégek közösen nézték meg a mintegy 45 perces ismeretterjesztő filmet, mely Székesfehérvár és a Nagy-Magyarország történelmi alakjainak, az Árpád-házi uralkodók és családtagjaiknak állít emléket. A Királyaink útján Horvátországban című dokumentumfilm fehérvári alkotók keze munkáját dicséri: Vakler Lajos rendezőként, Megyeri Zoltán operatőrként és Szentmiklósi Dávid vágóként járult hozzá a dokumentumfilmhez, míg Simon Erika képeiből egy fotókönyv is készült, amely megörökíti az utókornak a 2022-es horvátországi küldetést. A királyok városának felderítő csapata Dalmácia magyar kötődésű történelmi, egyházi emlékeit járta körbe a Dubrovnik – Split – Trogir – Klissza – Zadar – Novigrad útvonalon.

Az alkotók egy képen a díszbemutatón.

Fotó: Simon Erika

A csütörtöki filmbemutató résztvevőit Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte, aki nagy örömmel és büszkeséggel beszélt az alkotók munkájáról, külön kiemelve, hogy a filmet a fehérvári Városházán mutatják be. Részt vett a vetítésen Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes, akinek a Külgazdasági és Külügyminisztérium által nyújtott támogatást is külön megköszönték a film készítői.

Bemutatták Vakler Lajos dokumentumfilmjét.

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos ünnepi beszédében a hála hangján szólt valamennyi pártfogónak, és elmondta, hogy útjuk során nagyon becses magyar emlékekre találtak külön kiemelve azt az elhanyagolhatatlan tényt is, hogy Szent István, Szent László, Nagy Lajos, II. András, Könyves Kálmán, IV. Béla és Mátyás király is olyan uralkodó volt, aki nyomot hagyott maga mögött, és ezeket a tárgyi emlékeket a mai Horvátországban is becsülik. Szavaiból arra is fény derült, hogy terveik közt szerepel Délvidék és Felvidék felfedezése is.

Az eseményen pedig arra is fény derült, hogy a Királyaink útján Horvátországban című dokumentumfilmet hamarosan a Fehérvár Televízió műsorában is láthatják az érdeklődők.