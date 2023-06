Váczi-Tóth Bernadett 2019-ben indította el Falusi Séták elnevezésű programsorozatot. Az ötlet alapját az adta meg számára, hogy férje Váczi Márk helytörténész, folyamatosan szervez városi sétákat Székesfehérváron. Bernadett szerint Szabadbattyánban is lehet jókat sétálni, nem beszélve az érdekes látnivalókról a faluban, amiket szintén meg lehet nézni egy ilyen séta alkalmával. Bő egy éves kihagyás után most ismét jut kapacitása Bernadettnek a séták szervezésére és lebonyolítására.

Július 6-án csütörtökön 17:00 órától indul idei első falusétája a katolikus temetőtől, ahol három helyszínt is meglátogatnak a séta résztvevői. Az első helyszín a katolikus temetőkápolna, ezen belül is a Batthyány grófok nyughelye – vázolja a séta menetrendjét Bernadett. Ezt követően a Kula-tornyot látogatják meg, aminek aktualitást ad a Fejér Vármegyei Értéktárba kerülése is. Végállomásuk a Cifrakert lesz.

Idei második sétát szeptemberre tervezi Bernadett a Kulturális Örökség Napjaihoz időzítve, ami az útvonalat tekintve elképzelhető, hogy kerékpáros kirándulássá alakul. A túra az emmarózai kápolnától indul és az egyházi tematikát tartva, a katolikus és a református templomot látogatják majd meg.