Ahogy megszokhattuk a Magyar Kétfarkú Kutyapárt aktivistáitól, mindig valami ötletes dologgal állnak elő, melyek mögött rendszerint környezetszépítő cél húzódik meg és másodsorban mögöttes tartalom is. Szinte a város valamennyi szegletében felbukkantak már. A "közérzetjavító" alkotásaik pedig rendszerint mosolyt csalnak az emberek arcára. Grasszáltak már egzotikus állatok a Gáz utcában, de R2-D2 és C-3PO is "vigyorgott" már ránk egy-egy kifestett kapcsolószekrényről. Most pedig a Tóvárost vették a célkeresztbe.