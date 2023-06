Vele beszélgetve pedig akarva akaratlanul eszembe jutott A kis herceg - Antoine de Saint-Exupéry - időtálló, mindenkihez szóló bölcs gondolatai: „Az emberek egyetlen kertben ötezer rózsát nevelnek. Mégse találják meg, amit keresnek." Nos, ha ötezer rózsát nem is nevel Zsolt, de ő és megannyi embertársa ezen a helyszínen rálelt arra, mi szívének kedves. Ott állva pedig ezen nem volt mit csodálkozni!

Bizonyára eltudják képzelni azt az illatot, ami a Lakatos utca és a Rózsa utca sarkán elhelyezkedő épületnél elöntötte a levegőt. Nem csoda, ha a szerelmesek megmámorosodtak ezen a helyszínen, elvesztették félénkségüket, legyőzték meggondolásaikat s nem egy boldog házasság igazi bölcsője volt ez a helyszín. Elmesélte például, hogy egy német pár hölgy tagja azzal a kéréssel fordult kedveséhez ezen a "szent" helyen, hogy náluk, Németországban is hasonló szinergiával pompázzon a családi fészkük. Amint pedig ez megvalósul – ígérte – férjül megy szíve választottjához. Zsolt ekkor gyorstalpalót adott a szerelmes férfinak, aki néhány évre rá boldogan újságolta az eljegyzés hírét. A másik történet szintén „Love Story", ami feltehetően egy fehérvári fiatalemberről szól, aki a rózsába borult ház fala előtt tett vallomást szerelmének. Mindezeket hallva, pedig jogosan merült fel a kérdés, hogy mit érzett néhány évvel ezelőtt, amikor a "szent" fal csupasszá vált?

„Szomorúságot!" – vágta rá, ugyanakkor sok mindent tanult az esetből. Legfontosabbként kiemelte, mindent újra lehet kezdeni és fel lehet virágoztatni, lásd a néhány évvel ezelőtti történéseket, amikor a szomszédságban zajló Látogatóközpont építésének esett „áldozatul" a rózsaszín ötven árnyalata névre hallgató virága. „Véletlen baleset volt!"– mondja, és bár voltak olyan ágak, melyek túlélték, később egy gombafertőzés miatt ők is odavesztek, de nem adta fel, gondoskodott róla, hogy a fal hasonló szépségében pompázzon! Jelentjük: megtörtént!

Csukly Zsolt elmesélte, hogy Rózsás Háza előtt számtalan „Love Story" íródott.

Fotó: Fehér Gábor

– Mind a mai napig – meséli –, amikor a rózsáimra és a szőlőimre nézek – tudniillik már azt is nevel – ámulatba ejtenek, hogy az élet még a betondzsungelben is képes utat törni magának. Ez egyúttal megnyugtató is – teszi hozzá –, hiszen azt példázza számomra, hogy bármi is történjék a világban, bármekkora káosz is uralkodjék, a természet továbbra is a maga rendje és törvényei szerint működik: élni akar!

Beszélgetésünk végén leghőbb vágyát is megosztotta. Mint mondta, a Szent István király Múzeum - Országzászló téri épületének csupasz szürke falát szeretné felvirágoztatni. Úgy gondolja, megérdemelné a több méteres fehérvári épület, hogy színpompájával már messziről hirdesse azokat az értékeket, amit ez a létesítmény hordoz magában.