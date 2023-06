A napokban a kánikulától egyaránt szenvedett kicsi és nagy. A hétvégére viszont már szórványos záporokról, zivatarokról szóltak az időjósok. Így a szervezők izgatottan figyelték a radarképeket, hogy sikerül-e rendben lebonyolítani a tervezett programokat.

A sportolni szeretetők szép számmal érkeztek a falu minden irányából a parkba. A gyors regisztrációt követően a futás előtti bemelegítést Hegedűs Anikó sportedző irányította, majd a legrövidebb táv, a 400 méter versenyzői sorakoztak fel a rajtvonal előtt. Soós Tamás testnevelő tanár instrukcióit követően hamarosan el is startolt a legkisebbek csapata, hogy a lurkók nem sokkal később igazi harcos befutó után kipirosodott arccal érkezzenek be a célba. A következő futam az utolsó családi befutót is megvárva készülődött a startra.

– Az 1 kilométeres távon már elég népes mezőny állt rajthoz. Az indítás után sokan kilőttek, mint a nyulak. Az idősebbek és a taktikusabbak lassabban kezdték meg a futásukat, s mint a végén kiderült, az ő tervük volt az ésszerű, hiszen simán behozták és lefutották az elején olyan nagy elánnal indulókat – jegyezte meg lapunknak Soós Tamás.

A két rövidebb táv tökéletes bemelegítést nyújtott a 4 kilométerre nevezők kis csapatának. Az ő startjuk előtt már eléggé feltámadt a szél, ami még a tapasztaltabb futókat is próbára tette a verseny közben, de mindannyian szerencsésen és ügyesen teljesítették a távot.

A futás után mindenki szusszant egy nagyot, míg a szervezők felkészültek a jól kiérdemelt befutó érem kiosztására. Az érem átvétele után készült fotón már nem mindenki tudott felsorakozni, mert a feltámadt szél orkán erejű lett, és esőt is hozott magával. Mindenki igyekezett hát gyorsan fedett helyre húzódni, és melegebben felöltözni.

A tervezett Szent Iván-éji jóga, a tűzugrás és a tábortűz melletti sütögetés most sajnos elmaradt a rossz időjárás miatt. De a szervezőktől úgy értesültünk, hamarosan pótolni fogják ezeket is Úrhidán.

Amint a közösségi futást illetően megtudtuk: ősszel rendezik meg a hiányzó érempótló futást, valamint egy jótékonysági viadalt is terveznek.