Az országos megmozdulás már több éve jelen van az életünkben, így Fejér megyében is: a virágkötők, virágboltosok, virágokkal foglalkozó (szak)emberek évről évre június 28-án mutatják meg magukat, pontosabban alkotásaikat a közterületeken is. Az akció keretében ugyanis különféle csokrokat helyeznek ki padokra, a fűbe vagy például egy-egy játszótéri elemre. Hogy miért? A – remélhetőleg boldog – megtaláló hazaviheti, de akár tovább is ajándékozhatja a virágot, ezzel szebbé téve a saját vagy más napját.

Észlelések már a 2023-as akció első pár órájában is tömegével érkeztek a közösségi oldalra: Soponyán a posta előtt, Abán a gyógyszertárnál, Cecén a virágüzletnél készültek mosolygós szelfik az újonnan "beszerzett" virággal.

Vigyél haza! – a kérés egyértelmű

Forrás: Rita Virág közösségi oldal

Dégen Szabadi Rita csatlakozott a megmozduláshoz, immár negyedik alkalommal. Az általa készített, szezonális és frissen vágott virágokból készült kis levendulacsokrok vízzel telik, vagyis a megtalálóknak elég azokat felkapni, hazavinni és kitenni egy számukra kedves helyre.

– Már az elején nagyon jó kezdeményezésnek tartottam a Virággal egy mosolyért akciót, mert jó érzéssel tölt el, ha a virágaimmal örömöt okozhatok az embereknek – mondta lapunknak Rita, aki bár korábban Középbogárdon, Mezőszilason, Lajoskomáromban, Mátyásdombon és Kislángon is helyezett el virágokat, a nagyobb népszerűség miatt idén csak Dégre fókuszált. Érthető – ezt már mi tesszük hozzá –, hiszen eddig településenként körülbelül húsz csokrot rejtett el itt-ott, ami nem kevés időt, energiát igényelt.

– Jól látható helyekre szoktam rakni a csokrokat, könnyű megtalálni ezeket. Éppen ez a lényegük: ne maradjon meg egy sem, hanem minél több embernek okozzanak örömöt! – fűzte hozzá.

Videón a hajnali lopakodás a dégi gyógyszertár környékén: